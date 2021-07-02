ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СМИ: руководители бывшего музыкального лейбла Тимы Белорусских подали на него в суд из-за интервью Дудю

02.07.2021 13:53 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Руководители бывшего музыкального лейбла Тимы Белорусских Kaufman подали на него и на Юрия Дудя в суд из-за интервью.

Тима Белорусских после задержания


Белорусских был героем одного из видео на ютуб-канале Дудя, в беседе с журналистом певец негативно отозвался о своем сотрудничестве с Kaufman, и якобы лейбл через суд требует опровержения ложных сведений, пишет Mash.

Весной 22-летнего исполнителя судили после его задержания с гашишем и амфетамином зимой этого года. 

Музыканта, признавшего вину в незаконном обороте наркотиков, приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководители бывшего музыкального лейбла Тимы Белорусских Kaufman подали на него и на Юрия Дудя в суд из-за интервью.
 
Новости дня
Новости разные
 
Праваабаронца паведамляюць пра затрыманні ў Берасці, Пружанах і Жабінцы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by