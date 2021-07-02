СМИ: руководители бывшего музыкального лейбла Тимы Белорусских подали на него в суд из-за интервью Дудю

Тима Белорусских после задержания









Белорусских был героем одного из видео на ютуб-канале Дудя, в беседе с журналистом певец негативно отозвался о своем сотрудничестве с Kaufman, и якобы лейбл через суд требует опровержения ложных сведений, пишет Mash.





Весной 22-летнего исполнителя судили после его задержания с гашишем и амфетамином зимой этого года.





Музыканта, признавшего вину в незаконном обороте наркотиков, приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.



