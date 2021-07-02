|
СМИ: руководители бывшего музыкального лейбла Тимы Белорусских подали на него в суд из-за интервью Дудю
Источник материала: Партизан
Руководители бывшего музыкального лейбла Тимы Белорусских Kaufman подали на него и на Юрия Дудя в суд из-за интервью.
Тима Белорусских после задержания
Белорусских был героем одного из видео на ютуб-канале Дудя, в беседе с журналистом певец негативно отозвался о своем сотрудничестве с Kaufman, и якобы лейбл через суд требует опровержения ложных сведений, пишет Mash.
Весной 22-летнего исполнителя судили после его задержания с гашишем и амфетамином зимой этого года.
Музыканта, признавшего вину в незаконном обороте наркотиков, приговорили к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
СМИ: руководители бывшего музыкального лейбла Тимы Белорусских подали на него в суд из-за интервью Дудю
Руководители бывшего музыкального лейбла Тимы Белорусских Kaufman подали на него и на Юрия Дудя в суд из-за интервью.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)