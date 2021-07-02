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В Грузии отменен комендантский час – посол

02.07.2021 13:55 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

В Грузии с 1 июля прекратил действовать комендантский час, введенный ранее для  предотвращения распространения Covid-19, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия в Смартэфире в пятницу.

Кроме того, отменено обязательное ношение масок на улице. "В закрытых помещениях люди все-таки стараются находиться в масках", - заметил он.

Все рестораны также открыты, но сохраняются ограничения по числу посетителей, уточнил дипломат. 

Говоря об условиях въезда в страну для туристов, Кварацхелия напомнил об обязательном наличии отрицательного ПЦР-теста.

"Люди думают, что если вакцинированы, то могут поехать без ПЦР-теста. Это не так. В любом случае нужен тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа. А затем через трое суток – еще один тест", - заметил Кварацхелия. По словам посла, сложностей для туриста это не вызовет, "процедура налажена".



 
 
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В Грузии с 1 июля прекратил действовать комендантский час, введенный ранее для  предотвращения распространения Covid-19, сообщил чрезвычайный и полномочный посол...
 
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