В Грузии отменен комендантский час – посол

Источник материала: Смартпресс

В Грузии с 1 июля прекратил действовать комендантский час, введенный ранее для предотвращения распространения Covid-19, сообщил чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Беларуси Валерий Кварацхелия в Смартэфире в пятницу.

Кроме того, отменено обязательное ношение масок на улице. "В закрытых помещениях люди все-таки стараются находиться в масках", - заметил он.

Все рестораны также открыты, но сохраняются ограничения по числу посетителей, уточнил дипломат.

Говоря об условиях въезда в страну для туристов, Кварацхелия напомнил об обязательном наличии отрицательного ПЦР-теста.

"Люди думают, что если вакцинированы, то могут поехать без ПЦР-теста. Это не так. В любом случае нужен тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа. А затем через трое суток – еще один тест", - заметил Кварацхелия. По словам посла, сложностей для туриста это не вызовет, "процедура налажена".