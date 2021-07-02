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Бывший лейбл Тимы Белорусских подал на него в суд из-за интервью Дудю

02.07.2021 13:55 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

Владельцы белорусского Kaufman Label, подали в суд на белорусского исполнителя Тиму Белорусских и российского журналиста Юрия Дудя, сообщает телеграм-канал Mash.

По информации канала, претензии касаются слов Белорусских о величине гонораров и запрете рассказывать о его дочери. Опровергнуть сказанное Тиму и Юрия планируют принудить через суд, заявляет Mash.

Суд, по его данным, должен пройти в Минске.

Kaufman Label - музыкальный белорусский лейбл, основанный в 2016 году. Как говорится на сайте лейбла, "главная цель Kaufman Label - возрождение рэп культуры на территории Белоруссии, а также создание качественной музыки, которая напомнит всему миру, что белорусские исполнители способны на многое".

 
Теги: Минск
 
 
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Владельцы белорусского Kaufman Label, подали в суд на белорусского исполнителя Тиму Белорусских и российского журналиста Юрия Дудя, сообщает телеграм-канал Mash. ...
 
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