|
Бывший лейбл Тимы Белорусских подал на него в суд из-за интервью Дудю
02.07.2021 13:55 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
Владельцы белорусского Kaufman Label, подали в суд на белорусского исполнителя Тиму Белорусских и российского журналиста Юрия Дудя,
По информации канала, претензии касаются слов Белорусских о величине гонораров и запрете рассказывать о его дочери. Опровергнуть сказанное Тиму и Юрия планируют принудить через суд, заявляет Mash.
Суд, по его данным, должен пройти в Минске.
Kaufman Label - музыкальный белорусский лейбл, основанный в 2016 году. Как говорится на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Владельцы белорусского Kaufman Label, подали в суд на белорусского исполнителя Тиму Белорусских и российского журналиста Юрия Дудя, сообщает телеграм-канал Mash. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)