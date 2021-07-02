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Сопредседатель Евронеста: не Лукашенко, а Беларусь является партнером ЕС в инициативе «Восточное партнерство»

02.07.2021 14:05 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Для Евросоюза Беларусь остается партнером в рамках инициативы «Восточное партнерство», заявил евродепутат, сопредседатель парламентской ассамблеи Восточного партнерства (Евронест) Андрюс Кубилюс.

Сопредседатель Евронеста: не Лукашенко, а Беларусь является партнером ЕС в инициативе «Восточное партнерство»

«Режим Лукашенко постоянно и отчаянно пытается удержать власть, применяя репрессии против невинных белорусов и совершая террористические акты, нагнетая страх, используя массовую пропаганду и угрозы, — отметил Кубилюс. — Решения господина Лукашенко с точки зрения международного права являются недействительными. Недавнее заявление режима Лукашенко о так называемой приостановке участия Беларуси в Восточном партнерстве означает только одно: диктатор Лукашенко может покинуть инициативу «Восточное партнерство», однако ни он, ни его незаконный режим не в состоянии вывести Беларусь из политики и программ Восточного партнерства ЕС».

По словам Кубилюса, «решения нелегитимного режима не имеют правовых последствий». «Для ЕС, его государств-членов и институтов Беларусь остается партнером в рамках инициативы «Восточное партнерство». Аналогичным образом любые дальнейшие решения господина Лукашенко или его режима в отношении Беларуси будут недействительными, — подчеркнул евродепутат. — Решения о будущем Беларуси находятся в руках народа Беларуси. Только народ Беларуси посредством свободных и демократических выборов может выбрать путь для своей страны».

«Мы ожидаем, что диктатор Лукашенко в ближайшее время примет последнее правильное решение покинуть Беларусь, — добавил Кубилюс. — Международное сообщество и ЕС, в частности, поддерживают народ Беларуси и готовы помочь ему в мирной передаче власти путем демократических и свободных выборов».

Кубилюс также отметил, что Европарламент в рамках инициативы «Восточное партнерство» готов активизировать взаимодействие с демократическими силами Беларуси.

«Лидеры демократической Беларуси должны быть официально приглашены представлять Беларусь на предстоящем саммите Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе в декабре 2021 года. Незаконные заявления узурпатора Лукашенко никак не повлияют на статус Беларуси в инициативе «Восточное партнерство», — сказал он.

В связи с новыми санкциями Евросоюза в МИД Беларуси 28 июня был вызван глава представительства ЕС Дирк Шубель. Ему предложили выехать в Брюссель для консультаций, чтобы «довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций». Постоянный представитель Беларуси при ЕС Александр Михневич был отозван для консультаций в Минск.

Шубелю также было объявлено, что Беларусь приостанавливает участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство», начинает процедуру приостановки действия соглашения с ЕС о реадмиссии, запрещает въезд в страну «представителям евроструктур и лицам из стран Европейского союза, которые содействовали введению ограничительных мер». Помимо этого, в МИД предупредили, что Беларусь «продолжает выработку иных мер реагирования, в том числе экономического характера».

 

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Теги: Минск
 
 
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