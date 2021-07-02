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Двигатели от “Роллс-Ройс” — стоп. Что дальше? / Еврорадио

Еврорадио

А что, был договор?

Письменный ответ от Rolls Royce PLC LRN / телеграм

“Практичнее и проще использовать Cummins”

Ярославль не сможет заменить Cummins. Даже если захочет

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так “Роллс-Ройс” отказался сотрудничать с БелАЗом. На очереди завод Cummins? Но ещё востребованными двигателями являются моторы американской компании Cummins.

Но ещё востребованными двигателями, которыми комплектуются БелАЗы, являются моторы американской компании Cummins. И, по пока что неподтверждённой информации, Cummins может отказаться сотрудничать с белорусским предприятием.— Не знаю насчёт двигателей MTU, но есть слухи на местах, что поставки от Cummins под вопросом, — рассказывает Еврорадио слесарь механосборочных работ БелАЗа Александр. — Нужно понимать, что MTU ставится на самосвалы гораздо реже, чем Cummins. Преимущественно стоят именно Cummins: на моделях 7558, на тринадцатой серии, 130-тонниках, на 240 тонн тоже ставят. Двигатели производителей ЯМЗ, WEICHAI, Scania ставят на те же машины, на которые ставят и Cummins, в зависимости от комплектации. Но это единичные случаи.“В соответствии с недавними санкциями ЕС, введёнными в отношении БелАЗа, с 22 июня 2021 года “Роллс-Ройс” прекратил все операции с БелАЗом и любыми клиентами, которые принадлежат или частично принадлежат БелАЗу”. Такое письмо пришло на почту Профессионального союза белорусов в Великобритании в ответ на жалобу о нарушении прав трудящихся на заводе. Но в отделе идеологической работы БелАЗа вообще удивлены тем, что “Роллс-Ройс” прекращает сотрудничество с заводом.— У нас такой информации нет. И насколько мы тут компетентны, то с “Роллс-Ройсом” у нас никаких обязательств нет. У них же легковые автомобили, — отвечают Еврорадио идеологи БелАЗа.— На любую машину можно поставить другой мотор, — объясняет работник завода Александр. — Вопрос в том, что это всё нужно конструкторски дорабатывать. Это всё время. Пока опытный образец соберут, пока его доработают, чтобы отправить в серию, — это всё проблематично.А как сильно отмена поставок от Cummins и Rolls-Royce может ударить по БелАЗу? Есть же и другие производители. Например, ярославский завод.— Всё просто: потребитель не захочет брать машины без надёжных двигателей. Соответственно, отсюда снижение продаж и другие сопутствующие проблемы, — объясняет наш собеседник. — Да и сервис у Cummins гораздо лучше, чем в любой другой компании. К примеру, отгрузили машины с двигателями от ярославского ЯМЗ в Чили. Там начинаются проблемы: двигатель после обкатки ломается. Представители едут в Чили, а это всё занимает очень много времени. Ремонт БелАЗа, простой техники — это очень большие деньги. Практичнее и проще использовать Cummins, у которого сервис по всему миру.Кстати, на сайте госзакупок есть свежий тендер от БелАЗа на закупку 12 двигателей Cummins на сумму $4 800 000.Вот только кто продаст моторы, если сама компания вдруг откажет в поставке?Еврорадио отправило официальный запрос ЗАО “ТрансСтройБел”, официальному дилеру Cummins в Беларуси. Как только получим ответ — остановили ли Сummins сотрудничество с БелАЗом, — то сразу же сообщим.По словам белазовца Александра, самые востребованные сегодня модели белорусских самосвалов — серия 7513, 130-тонники и 90-тонники серии 7558. 240-тонные машины тоже популярны. Способен ли российский ЯМЗ в случае чего закрыть брешь в поставках моторов для тяжеловесов?— Мы не возражаем насчёт поставок, было бы обращение со стороны БелАЗа, — отвечает Еврорадио Алексей Коробкин, начальник управления продаж ЯМЗ. — Но у нас, к сожалению, мощность двигателей не позволяет закрыть всю мощностную линейку производимых на БелАЗе карьерных самосвалов. Там сейчас машины, грузоподъёмность которых свыше 60 тонн, и на текущий момент это не наш мощностной диапазон. У нас таких моторов пока нет, поэтому нам будет затруднительно. Но в любом случае в том мощностном диапазоне, в котором у БелАЗа есть потребность, мы с радостью готовы принять этот объём и закрыть его.Возвращаемся к вопросу о конкуренции. Спрашиваем у Алексея: какие моторы качественнее — ЯМЗ или Cummins?— Ломаются и Cummins, и ЯМЗ, вечных двигателей не бывает, — объясняет Еврорадио менеджер. — Трудно судить, поскольку полноценных испытаний в этой категории мощностного диапазона, насколько я знаю, БелАЗ не проводил. И суждения о качестве отдельными потребителями могут высказываться отдельно. Но вот, к примеру, “Ростсельмаш” говорит, что уровень дефектности у нас на одном уровне с Cummins.Да, у нас есть сервис в странах СНГ. Естественно, что мы являемся предприятием, которое работает с советских времён, и максимальное распространение наши двигатели получили в постсоветских странах. Но если есть клиент за рубежом, который будет систематически использовать наш двигатель, то мы готовы разговаривать об организации сервиса в месте, где будет сосредоточен парк наших двигателей.Напомним, что европейские санкции против МАЗа и БелАЗа были приняты Евросоюзом 21 июня.