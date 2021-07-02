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“Роллс-Ройс” отказался сотрудничать с БелАЗом. На очереди завод Cummins?
Источник материала: UDF
Двигатели от “Роллс-Ройс” — стоп. Что дальше? / Еврорадио
Но ещё востребованными двигателями, которыми комплектуются БелАЗы, являются моторы американской компании Cummins. И, по пока что неподтверждённой информации, Cummins может отказаться сотрудничать с белорусским предприятием.
— Не знаю насчёт двигателей MTU, но есть слухи на местах, что поставки от Cummins под вопросом, — рассказывает Еврорадио слесарь механосборочных работ БелАЗа Александр. — Нужно понимать, что MTU ставится на самосвалы гораздо реже, чем Cummins. Преимущественно стоят именно Cummins: на моделях 7558, на тринадцатой серии, 130-тонниках, на 240 тонн тоже ставят. Двигатели производителей ЯМЗ, WEICHAI, Scania ставят на те же машины, на которые ставят и Cummins, в зависимости от комплектации. Но это единичные случаи.
А что, был договор?
“В соответствии с недавними санкциями ЕС, введёнными в отношении БелАЗа, с 22 июня 2021 года “Роллс-Ройс” прекратил все операции с БелАЗом и любыми клиентами, которые принадлежат или частично принадлежат БелАЗу”. Такое письмо пришло на почту Профессионального союза белорусов в Великобритании в ответ на жалобу о нарушении прав трудящихся на заводе. Но в отделе идеологической работы БелАЗа вообще удивлены тем, что “Роллс-Ройс” прекращает сотрудничество с заводом.
— У нас такой информации нет. И насколько мы тут компетентны, то с “Роллс-Ройсом” у нас никаких обязательств нет. У них же легковые автомобили, — отвечают Еврорадио идеологи БелАЗа.
Письменный ответ от Rolls Royce PLC LRN / телеграм
“Практичнее и проще использовать Cummins”
— На любую машину можно поставить другой мотор, — объясняет работник завода Александр. — Вопрос в том, что это всё нужно конструкторски дорабатывать. Это всё время. Пока опытный образец соберут, пока его доработают, чтобы отправить в серию, — это всё проблематично.
А как сильно отмена поставок от Cummins и Rolls-Royce может ударить по БелАЗу? Есть же и другие производители. Например, ярославский завод.
— Всё просто: потребитель не захочет брать машины без надёжных двигателей. Соответственно, отсюда снижение продаж и другие сопутствующие проблемы, — объясняет наш собеседник. — Да и сервис у Cummins гораздо лучше, чем в любой другой компании. К примеру, отгрузили машины с двигателями от ярославского ЯМЗ в Чили. Там начинаются проблемы: двигатель после обкатки ломается. Представители едут в Чили, а это всё занимает очень много времени. Ремонт БелАЗа, простой техники — это очень большие деньги. Практичнее и проще использовать Cummins, у которого сервис по всему миру.
Кстати, на сайте госзакупок есть свежий тендер от БелАЗа на закупку 12 двигателей Cummins на сумму $4 800 000.
Вот только кто продаст моторы, если сама компания вдруг откажет в поставке?
Еврорадио отправило официальный запрос ЗАО “ТрансСтройБел”, официальному дилеру Cummins в Беларуси. Как только получим ответ — остановили ли Сummins сотрудничество с БелАЗом, — то сразу же сообщим.
Ярославль не сможет заменить Cummins. Даже если захочет
По словам белазовца Александра, самые востребованные сегодня модели белорусских самосвалов — серия 7513, 130-тонники и 90-тонники серии 7558. 240-тонные машины тоже популярны. Способен ли российский ЯМЗ в случае чего закрыть брешь в поставках моторов для тяжеловесов?
— Мы не возражаем насчёт поставок, было бы обращение со стороны БелАЗа, — отвечает Еврорадио Алексей Коробкин, начальник управления продаж ЯМЗ. — Но у нас, к сожалению, мощность двигателей не позволяет закрыть всю мощностную линейку производимых на БелАЗе карьерных самосвалов. Там сейчас машины, грузоподъёмность которых свыше 60 тонн, и на текущий момент это не наш мощностной диапазон. У нас таких моторов пока нет, поэтому нам будет затруднительно. Но в любом случае в том мощностном диапазоне, в котором у БелАЗа есть потребность, мы с радостью готовы принять этот объём и закрыть его.
Возвращаемся к вопросу о конкуренции. Спрашиваем у Алексея: какие моторы качественнее — ЯМЗ или Cummins?
— Ломаются и Cummins, и ЯМЗ, вечных двигателей не бывает, — объясняет Еврорадио менеджер. — Трудно судить, поскольку полноценных испытаний в этой категории мощностного диапазона, насколько я знаю, БелАЗ не проводил. И суждения о качестве отдельными потребителями могут высказываться отдельно. Но вот, к примеру, “Ростсельмаш” говорит, что уровень дефектности у нас на одном уровне с Cummins.
Да, у нас есть сервис в странах СНГ. Естественно, что мы являемся предприятием, которое работает с советских времён, и максимальное распространение наши двигатели получили в постсоветских странах. Но если есть клиент за рубежом, который будет систематически использовать наш двигатель, то мы готовы разговаривать об организации сервиса в месте, где будет сосредоточен парк наших двигателей.
Напомним, что европейские санкции против МАЗа и БелАЗа были приняты Евросоюзом 21 июня.
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Но ещё востребованными двигателями являются моторы американской компании Cummins.
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