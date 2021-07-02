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Александр Лукашенко: после окончания мероприятия мы предъявим претензии к канцлеру и кое-какому руководству Германии

02.07.2021 14:27 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В преддверии важнейшего государственного праздника – Дня Независимости – государственные награды вручены представителям различных сфер деятельности. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко: после окончания мероприятия мы предъявим претензии к канцлеру и кое-какому руководству Германии

Особые слова признательности от главы государства прозвучали в адрес представителей силовых структур, которым пришлось отстаивать страну. И сейчас противостояние продолжается. Начиная церемонию, Александр Лукашенко сообщил о проведении масштабной антитеррористической операции.

Александр Лукашенко: после окончания мероприятия мы предъявим претензии к канцлеру и кое-какому руководству Германии

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нас старались раскачать, подорвать изнутри – информационно, затем гибридно. Пробовали устроить цветную революцию, надеясь на блицкриг, пытались деморализовать, глумились над нашими символами. Но просчитались. Нам казалось, что они экономически будут нас душить. Нет. Продолжается в более масштабных размерах террор внутри страны против людей и против объектов.

Президент Беларуси: если после всего, что было сказано и показано, люди не поняли, это уже не недопонимание, это уже враги

После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже предъявим претензии не какому-то Хайко Маасу, но к самому канцлеру и кое-какому руководству Германии. Об этом позже.

 
 
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Новости Беларуси. В преддверии важнейшего государственного праздника – Дня Независимости – государственные награды вручены представителям различных сфер...
 
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Президент Беларуси: если после всего, что было сказано и показано, люди не поняли – это уже не недопонимание, это уже враги
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