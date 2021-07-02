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Александр Лукашенко: после окончания мероприятия мы предъявим претензии к канцлеру и кое-какому руководству Германии
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В преддверии важнейшего государственного праздника – Дня Независимости – государственные награды вручены представителям различных сфер деятельности. Торжественная церемония состоялась во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Особые слова признательности от главы государства прозвучали в адрес представителей силовых структур, которым пришлось отстаивать страну. И сейчас противостояние продолжается. Начиная церемонию, Александр Лукашенко сообщил о проведении масштабной антитеррористической операции.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже предъявим претензии не какому-то Хайко Маасу, но к самому канцлеру и кое-какому руководству Германии. Об этом позже.
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Александр Лукашенко: после окончания мероприятия мы предъявим претензии к канцлеру и кое-какому руководству Германии
Новости Беларуси. В преддверии важнейшего государственного праздника – Дня Независимости – государственные награды вручены представителям различных сфер...
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