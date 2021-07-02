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Президент Беларуси: если после всего, что было сказано и показано, люди не поняли – это уже не недопонимание, это уже враги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Начиная церемонию вручения государственных наград во Дворце Независимости, Александр Лукашенко сообщил о проведении масштабной антитеррористической операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Сегодня нет в стране людей, которые не понимают, что происходит. И слава богу, что это в прошлом году случилось. Те события обнажили в обществе те язвы и опухоль, которую мы должны были устранить. И мы ее устраним. Если после всего того, что уже было сказано и показано люди не поняли – это уже не недопонимание, это уже враги. И цель их – разрушение государства.
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Президент Беларуси: если после всего, что было сказано и показано, люди не поняли – это уже не недопонимание, это уже враги
Новости Беларуси. Начиная церемонию вручения государственных наград во Дворце Независимости, Александр Лукашенко сообщил о проведении масштабной...
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