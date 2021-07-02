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Жителя Оршанского района задержали в Минске с партией мефедрона

02.07.2021 14:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Витебские оперативники задержали в Минске жителя Оршанского района с мефедроном, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Крупную партию наркоторговец собирался разложить по тайникам в столице. Сыщики изъяли у молодого человека 30 закладок общей массой 60 г. Сотрудники наркоконтроля установили: 22-летний подозреваемый до задержания успел оставить в условленных местах таблетки экстази. Эти наркотики также были изъяты.

Милиционеры выяснили, что житель Оршанщины успел проработать в качестве наркоторговца всего две недели. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркотиков.-0-

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Крупную партию наркоторговец собирался разложить по тайникам в столице. Сыщики изъяли у молодого человека 30 закладок общей массой 60 г. Сотрудники наркоконтроля...
 
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