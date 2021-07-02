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МИД ФРГ не стал комментировать заявления Лукашенко о ФРГ и антитеррористической операции
Источник материала: АФН
МИД Германии оставил без комментариев заявления Лукашенко о завершении некой антитеррористической операции и теперь имеет вопросы к канцлеру ФРГ.
"Эти высказывания Лукашенко мы не комментируем", - заявила в пятницу на брифинге представитель внешнеполитического ведомства Андреа Зассе.
"Присоединяюсь к этим словам", - добавила со своей стороны заместитель представителя правительства ФРГ Мартина Фиц, передает ТАСС.
Лукашенко ранее заявил, что по итогам работы контрразведки у Минска появился ряд вопросов к руководству Германии. "После сегодняшнего окончания мероприятий по линии контрразведки мы уже не какому-то Хайко Маасу, министру иностранных дел Германии, предъявим претензии, но к самому канцлеру и кое-кому из руководства Германии. Об этом позже", - утверждал Лукашенко.
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МИД Германии оставил без комментариев заявления Лукашенко о завершении некой антитеррористической операции и теперь имеет вопросы к канцлеру ФРГ.
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