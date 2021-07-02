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На Немиге в бизнес-центре "Александровский" открылся новый салон связи МТС с шоу-румом

02.07.2021 14:49 — Разное | Смартпресс  
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Источник материала: Смартпресс

В Минске на первом этаже бизнес-центра "Александровский" на проспекте Победителей, 5 открылся новый салон связи МТС. В честь открытия с 1 по 4 июля посетителей ждут скидки до 25% на устройства от популярных брендов.

На Немиге в бизнес-центре "Александровский" открылся новый салон связи МТС с шоу-румом

В новом салоне на открытой выкладке представлены устройства ведущих мировых производителей, среди которых Samsung, Xiaomi, Huawei, Honor. Для устройств Apple предусмотрена отдельная бренд-зона. В ассортименте – смартфоны, планшеты, смарт-часы и фитнес-браслеты, а также аксессуары: чехлы, наушники и карты памяти. Устройства можно внимательно изучить и протестировать их возможности. 

В честь открытия с 1 по 4 июля для посетителей салона действует акция – скидки до 25% на смартфоны и планшеты. Выгодой можно воспользоваться при покупке единым платежом или в рассрочку на 12 месяцев. 

Сотрудники офиса подробно расскажут о тарифных планах, услугах и других предложениях МТС и помогут с их выбором. Клиенты также могут активировать дополнительные услуги, получить детализацию счета, внести платеж по рассрочке.

Для удобства клиентов работает электронная очередь и терминал самообслуживания.

Офис на пр-те Победителей, 5 работает ежедневно с 10 до 22 часов.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на первом этаже бизнес-центра "Александровский" на проспекте Победителей, 5 открылся новый салон связи МТС. В честь открытия с 1 по 4 июля посетителей...
 
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