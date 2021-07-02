|
В Минске в День Независимости пройдет около 100 мероприятий
02.07.2021 14:49 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
В белорусской столице в День Независимости всего пройдет более 100 мероприятий районного, городского и республиканского масштаба.
Что, где, когда
Как
Среди исполнителей обещают народные коллективы и звезд белорусской эстрады: Жанет, "Верасы", "Песняры", Ирину Дорофееву, Валерия Скороженка.
Центральным мероприятием, по словам представителя Мингорисполкома, будет концерт у стелы. С 18.00 до 20.00 тут будет выступать "Хор Турецкого". В 21.00 здесь начнется концертная программа "Споем гимн вместе". Выступят опять таки звезды белорусской эстрадыи и хедлайнер из России. Кто именно, Брель не назвал.
В 23.00 на 6 точках запустят салют: в парках Победы, имени М.Павлова, имени Уго Чавеса, на набережной Дроздов и площадке около спортивного комплекса "Чижовка-Арена".
Чем накормят
В свою очередь директор КУП "Минсквнешторгинвест" Марина Саевич рассказала, что на День Независимости минчан и гостей столицы будут кормить улитками и жареными каштанам.
Так, например, на площадке у Дворца спорта, будут предлагать блюда традиционной белорусской кухни и кавказкой кухни: "Сделан акцент на реализации блюд, приготовленных на виду у покупателей с использованием грилей, барбекю, фритюрниц, казанов и мангалов".
По словам Саевич, любителям экзотики предложат жареные каштаны, улитки и экочипсы из картофеля. Чем отличаются экочипсы из картофеля от обычных чипсов, она не уточнила.
Детям предложат мороженое, сладкую вату, попкорн, вареную кукурузу и лимонад.
Праздничную торговлю планируют развернуть и в районах Минска, в частности у "Чижовки-Арены", в Лошицком усадебно-парковом комплексе, парке Горького и т.д.
Подробная программа мероприятий опубликована на
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В белорусской столице в День Независимости всего пройдет более 100 мероприятий районного, городского и республиканского масштаба. Что, где, когда ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)