В Минске в День Независимости пройдет около 100 мероприятий

Источник материала: Смартпресс

В белорусской столице в День Независимости всего пройдет более 100 мероприятий районного, городского и республиканского масштаба.

Что, где, когда

Как рассказал начальник управления культуры Минского городского исполнительного комитета Виталий Брель, в День Независимости в Минске будут работать 2 основные праздничные площадки: у Дворца спорта с программой "Мая краіна - Беларусь" и на площадке Верхнего города с программа "Гімн - гонар Беларусі". Обе откроются в 12.00.

Среди исполнителей обещают народные коллективы и звезд белорусской эстрады: Жанет, "Верасы", "Песняры", Ирину Дорофееву, Валерия Скороженка.

Центральным мероприятием, по словам представителя Мингорисполкома, будет концерт у стелы. С 18.00 до 20.00 тут будет выступать "Хор Турецкого". В 21.00 здесь начнется концертная программа "Споем гимн вместе". Выступят опять таки звезды белорусской эстрадыи и хедлайнер из России. Кто именно, Брель не назвал.

В 23.00 на 6 точках запустят салют: в парках Победы, имени М.Павлова, имени Уго Чавеса, на набережной Дроздов и площадке около спортивного комплекса "Чижовка-Арена".

Чем накормят

В свою очередь директор КУП "Минсквнешторгинвест" Марина Саевич рассказала, что на День Независимости минчан и гостей столицы будут кормить улитками и жареными каштанам.

Так, например, на площадке у Дворца спорта, будут предлагать блюда традиционной белорусской кухни и кавказкой кухни: "Сделан акцент на реализации блюд, приготовленных на виду у покупателей с использованием грилей, барбекю, фритюрниц, казанов и мангалов".

По словам Саевич, любителям экзотики предложат жареные каштаны, улитки и экочипсы из картофеля. Чем отличаются экочипсы из картофеля от обычных чипсов, она не уточнила.

Детям предложат мороженое, сладкую вату, попкорн, вареную кукурузу и лимонад.

Праздничную торговлю планируют развернуть и в районах Минска, в частности у "Чижовки-Арены", в Лошицком усадебно-парковом комплексе, парке Горького и т.д.

Подробная программа мероприятий опубликована на сайте Мингорисполкома .