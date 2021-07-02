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Дмитриев: «Лихорадка в Беларуси обязательно пройдет, мы не дадим сгореть нашему организму»
02.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Политик поделился новостями, которые повергли его в шок.
Экс-кандидат в президенты Андрей Дмитриев сравнил ситуацию в Беларуси с болезненной реакцией организма.
— У меня ощущение, что, начиная где-то с сентября прошлого года, страна находится в лихорадке, — поделился политик на
Или же лихорадка — это когда люди настолько чем-то увлечены, что, опять же, неадекватно оценивают ситуацию. Лихорадка, которую я знаю такого рода, это «золотая лихорадка». Вот мне кажется, что в Беларуси такая лихорадка без золота.
Сопредседатель ОО «Говори правду» высказался о нескольких заметных событиях последних дней, которые его потрясли. Это
— Вот так у нас понимают права. Скажу честно, я не понимаю Алину (Касьянчик). Зачем надо было это делать? Квартир что ли в Минске не хватает? Неужели не понятно, что такие действия только увеличивают озлобленность в обществе!
У человека есть собственность, и он сам решает, кому в этой собственности жить. Это нормально. Он же не оскорбил никого. Это то же самое, если к вам в квартиру придут и скажут: у вас будут жить такие-то сотрудники. Вы: подождите, это же моя собственность! А вам говорят: отказом вы нарушаете их права. Это прямо жесть.
Вторая история — Андрею Александрову, я его прекрасно знаю, вменяют измену Родине с наказанием до 15 лет. Я тоже абсолютно в шоке от этого! Я знаю
Это прямо вопиющая новость! Такое закручивание темноты, которое происходит сегодня в Беларуси, — возмущен Дмитриев.
В то же время он выделил событие, которое его приятно потрясло.
— Выпускница юридического факультета прекрасно сказала, а самое главное, показала, что вся эта идеология, которая вообще должна быть упразднена, она не работает. Люди хотят быть людьми, хотят быть уважаемыми, хотят жить в современной стране, где они государству доверяют, и где безопасность означает работающий закон.
Лихорадка в Беларуси обязательно пройдет, она обязательно закончится, и наш организм, наше государство будет здоровым благодаря таким людям и нашим с вами усилиям. Мы не дадим сгореть нашему организму, — заключил политик.
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Политик поделился новостями, которые повергли его в шок.
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