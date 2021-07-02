Биржа: на День Независимости в Беларуси будут повышенные курсы доллара и евро

На выходных в обменниках будут повышенные курсы американской и европейской валют.



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По итогам последних на этой неделе торгов на БВФБ, три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих рубежах:

доллар — 2,5426 белорусского рубля (+0,0106 пункта);

евро — 3,0073 белорусского рубля (+0,0071 пункта);

российский рубль — 3,4546 белорусского рубля за 100 российских (- 0,019 пункта).

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