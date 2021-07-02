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Биржа: на День Независимости в Беларуси будут повышенные курсы доллара и евро

02.07.2021 14:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На выходных в обменниках будут повышенные курсы американской и европейской валют.

Биржа: на День Независимости в Беларуси будут повышенные курсы доллара и евро
Фото pixabay.com

По итогам последних на этой неделе торгов на БВФБ, три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих рубежах:

  • доллар — 2,5426 белорусского рубля (+0,0106 пункта);
  • евро — 3,0073 белорусского рубля (+0,0071 пункта);
  • российский рубль — 3,4546 белорусского рубля за 100 российских (- 0,019 пункта).

 

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Теги: Курсы валют
 
 
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На выходных в обменниках будут повышенные курсы американской и европейской валют.
 
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