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Биржа: на День Независимости в Беларуси будут повышенные курсы доллара и евро
Источник материала: Навiны
На выходных в обменниках будут повышенные курсы американской и европейской валют.
По итогам последних на этой неделе торгов на БВФБ, три основные иностранные валюты завершили свои сессии на следующих рубежах:
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На выходных в обменниках будут повышенные курсы американской и европейской валют.
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