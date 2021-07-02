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На дне Немана в Гродно нашли снаряд времен войны
Источник материала: БелТА
2 июля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В центре Гродно нашли боеприпас времен войны. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Обнаружили опасную находку в районе пляжа Центральный на Немане 1 июля. Водолазы проводили учения и на дне реки заметили 122-миллиметровый снаряд.
"На место незамедлительно выбыли саперы в/ч 5522 и сотрудники милиции. Опасная находка извлечена из воды, вывезена на полигон Гожский и уничтожена", - рассказали правоохранители.
Милиция напоминает: в случае обнаружения боеприпасов необходимо незамедлительно обращаться в правоохранительные органы. Трогать или перемещать снаряды нельзя.-0-
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Обнаружили опасную находку в районе пляжа Центральный на Немане 1 июля. Водолазы проводили учения и на дне реки заметили 122-миллиметровый снаряд.
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