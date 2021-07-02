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Экс-президент Молдовы Игорь Додон заявил об активном вмешательстве Запада в парламентские выборы
Источник материала: СТВ
Новости Молдовы. Запад активно пытается вмешаться в избирательный процесс Молдовы перед проведением досрочных парламентских выборов. Об этом в интервью одному из российских информагенств заявил экс-президент республики Игорь Додон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Додон, председатель Партии социалистов Молдовы:
По словам политика, неправительственные организации, которые финансируются США и Брюсселем, продвигают лозунги против социалистов и коммунистов, а также поддерживают правые прозападные партии. На подобные цели тратятся сотни тысяч долларов.
Досрочные выборы в парламент Молдовы пройдут 11 июля. На депутатские портфели претендуют 20 партий, два блока и один независимый кандидат.
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Новости Молдовы. Запад активно пытается вмешаться в избирательный процесс Молдовы перед проведением досрочных парламентских выборов. Об этом в интервью одному из...
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