ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Направления нам понятны». О сотрудничестве в каких сферах договаривались на 8-м Форуме регионов?

02.07.2021 15:21 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Беларусь и Россия готовы работать на общий результат Союзного государства. VIII Форум регионов подтвердил это, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Направления нам понятны». О сотрудничестве в каких сферах договаривались на 8-м Форуме регионов?

Подписано свыше 50 соглашений о сотрудничестве. Заключены контракты на сумму 800 миллионов долларов в области нефтехимии, строительства, экологии, промышленности. Создан деловой совет двух стран.

«Направления нам понятны». О сотрудничестве в каких сферах договаривались на 8-м Форуме регионов?

Дмитрий Демидов, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:
В рамках этого Форума очень актуальны вопросы локализации производств, научно-технических исследований. Любые испытания заставляют нас всех где-то мобилизоваться, осознать еще раз свои возможности, ресурсы, сделать правильные выводы.

Направления нам понятны. Импортозамещение, развитие отечественной науки, отечественного производства, развитие сферы услуг. Развитие и обеспечение информационного, цифрового суверенитета как России, так и Беларуси, создание, наверное, совместного пространства информационного. Все это приведет к тому, что мы станем более современными, более мобильными. Ну и крепче будет наша экономика, я в этом не сомневаюсь.

«Направления нам понятны». О сотрудничестве в каких сферах договаривались на 8-м Форуме регионов?

9-й по счету Форум регионов Беларуси и России пройдет в 2022 году в Гродно. Участники надеются, что встретятся в очном формате.

 
Теги: Гродно
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Беларусь и Россия готовы работать на общий результат Союзного государства. VIII Форум регионов подтвердил это, сообщили в программе Новости «24...
 
Новости дня
Новости разные
 
Политолог Валерия Костюгова находится на Окрестина
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by