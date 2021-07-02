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История с флагами: мэр Риги подпал под санкции

02.07.2021 15:33 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Мэр Риги Мартиньш Стакис внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Россию.

История с флагами: мэр Риги подпал под санкции

Как сообщила спикер МИД РФ Мария Захарова, «рижскому градоначальнику, наверное, следовало бы заниматься не политическим хулиганством, а подумать о развитии торгово-экономических связей с российскими регионами».

Такие связи, как считает представитель внешнеполитического ведомства, дали бы «реальную выгоду» не одному человеку «для набора ... очков», которые Москва считает «русофобскими», а всем латвийцам.

Напомним, во время проведения чемпионата мира по хоккею, который проходил в Риге, Стакис заменил белорусский и российский флаги, которые вместе с остальными были размещены в центре столицы, на бело-красно-белый и флаг Олимпийского комитета России.

Комментируя слова Захаровой, мэр Риги отметил: «Мне и в Риге есть чем заняться, и я не планирую поездки в Россию». При этом градоначальник отметил, что получает «десятки тысяч посланий поддержки от свободолюбивых людей как в Беларуси, так и в России» — и поддерживает их.

 

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Мэр Риги Мартиньш Стакис внесен в список лиц, которым запрещен въезд в Россию.
 
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