﻿ Он вытащил государственное предприятие из кризиса. И вот что сейчас он просит в ответ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Он вытащил государственное предприятие из кризиса. И вот что сейчас он просит в ответ

02.07.2021 15:39 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций», рассказал, что нужно заводу от государства.

Ольга Коршун, ведущая:
Вы в первую очередь бизнесмен. Я думаю, если бы не было какой-то потенциальной выгоды, то вы бы не согласились участвовать в проекте государственно-частного партнерства. Какой у вас интерес?

Он вытащил государственное предприятие из кризиса. И вот что сейчас он просит в ответ

Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций»:
Я хочу вывести завод в стабильное прибыльное предприятие, чтобы оно не пикообразно развивалось, в 2018-м пик развития, а в 2019-м… Тут объективные причины, я рассказал. В 2020 году был процесс восстановления, когда все думали, что завод порежут, частники выкупят. Все думали в 2020 году, что завод не работает. Но в дальнейшем я хотел бы тоже стать акционером завода.

Ольга Коршун:
Приватизировать? Есть такое условие?

Александр Чекмарев:
Да. Есть такое желание, но я же не знаю, как к этому отнесется государство. Будем обращаться. Я думаю, при положительных показателях государству это тоже выгодно, чтобы государство высвободило деньги на какие-то другие проекты, менее успешные.

Он вытащил государственное предприятие из кризиса. И вот что сейчас он просит в ответ

Ольга Коршун:
Как-то в интервью моей коллеге с другого телеканала вы использовали цитату Авраама Линкольна: «Прежде, чем просить что-то от родины, надо родине что-то дать». Теперь вы считаете свой долг выполненным?

Александр Чекмарев:
Не до конца. Что могу, я честно отдаю родине.

Ольга Коршун:
А что хотите у родины попросить тогда?

Он вытащил государственное предприятие из кризиса. И вот что сейчас он просит в ответ

Александр Чекмарев:
Попросить возможность приватизировать завод на каких-то более-менее льготных условиях, чтобы были преференции. Бесплатно – я такое слово не приемлю. За хорошую работу должны быть какие-то преференции, поэтому я рассчитываю, что у нас любовь с родиной будет взаимной, что родина меня не кинет. Я в это верю.

Какие перспективы у государственно-частного партнерства? Честно на этот вопрос отвечает белорусский менеджер – подробнее здесь

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» Александр Чекмарев, управляющий ОАО «Опытный завод металлоконструкций», рассказал, что нужно заводу от государства. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
МИД ФРГ не стал комментировать cегодняшние заявления Лукашенко
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by