Как стартапам получить инвестиции — вот что нужно знать о новом конкурсе

Источник материала: ProBusiness



Денис Сильченко. Фото: Александр Задорин, probusiness.io

Два стартапа получили от индустриального парка « Великий камень » по $ 3 тысячи на развитие, победив в конкурсе Startup Great Challenge . Мы узнали, что это за конкурс, когда он пройдет снова и кто сможет бороться за деньги и другие «плюшки».

Для кого и как проводят Startup Great Challenge

Организаторами конкурса стали «Компания по развитию индустриального парка» и Минский городской технопарк. Финал конкурса прошел 30 июня.

«Великий камень» планирует сделать конкурс ежегодным.

В конкурсе могли принять участие стартап-проекты — как белорусские, так и из других стран — с детально проработанной стратегией развития, осуществляющие инновационную деятельность.

Из 89 заявок рабочая группа отобрала в полуфинал 40 лучших идей, в финал позже прошли 20. Плюс — 6 проектов c конкурса Belarus ICT Start-up Award, организованного Минским городским технопарком на форуме Tibo, вышли в финал Startup Great Challenge автоматически.



Фото: Александр Задорин

На конкурсе рассматривали проекты в двух номинациях:

В номинации Smart project участвовали стартапы, которые предлагали новые решения на базе таких технологий, как Интернет вещей (IoT), машинный интеллект, большие данные (Big Data), облачные вычисления, 5G и другие

участвовали стартапы, которые предлагали новые решения на базе таких технологий, как Интернет вещей (IoT), машинный интеллект, большие данные (Big Data), облачные вычисления, 5G и другие Проекты в номинации Hardware project связаны с разработкой и производством новых продуктов в высокотехнологичной сфере.

Руководитель по инвестициям и программе «Искра» отдела управления научно-технических инноваций «Компании по развитию индустриального парка» Денис Сильченко:



Денис Сильченко. Фото: Александр Задорин, probusiness.io

— Каждый проект получил до 5 минут на презентацию. Затем у экспертов было до 5 минут на вопросы и беседу с командой. Это больше, чем на других конкурсах стартапов. Стандарт — 3 минуты на выступление, 3 минуты на вопросы. Обычно командам не хватает времени на презентацию проекта. Мы решили закрыть на это глаза, чтобы у экспертов было больше времени познакомиться с проектами.

Проекты отбирали голосованием: кто получил больше «за» от экспертного совета, тот и прошел в финал. Победителей в финале выбирали по сумме набранных баллов от экспертов.

Кто был среди экспертов

В состав экспертного совета Startup Great Challenge вошли представители фонда «Сколково», бизнес-сообществ, субъектов инновационной инфраструктуры, инвесторы, основатели стартап-движения Беларуси.

Среди них — предприниматель, co-founder startups. family Дмитрий Юхневич, начальник управления развития экосистемы «Белагропромбанка» Дмитрий Примак, директор «Минского городского технопарка» Владимир Давидович, основатель консалтинговой интернет-платформы для запуска технологических стартапов xMentor. online Дмитрий Калинин, заместитель вице-президента по региональному развитию и взаимодействию с СНГ фонда «Сколково» Александр Окунев и другие.



Фото: Александр Задорин, probusiness.io

В экспертный совет приглашали людей и из сферы бизнеса — чтобы дать возможность стартапам не только поучаствовать или победить в конкурсе, но и быть замеченными большими компаниями для дальнейшего сотрудничества.

Что говорит о конкурсе руководство «Великого камня»

Генеральный директор Китайско-Белорусского СЗАО «Компания по развитию индустриального парка» Янь Ган:



Янь Ган. Фото: Александр Задорин, probusiness.io

— Конкурс проводится с целью выявления еще большего количества выдающихся стартап-проектов в Беларуси, обладающих потенциалом для развития и условиями для инкубации, а также для дальнейшей реализации проектов, что придаст новый импульс научно-техническому развитию страны.

Руководитель по инвестициям и программе «Искра» отдела управления научно-технических инноваций «Компании по развитию индустриального парка» Денис Сильченко:

— Startup Great Challenge — это один из инструментов поддержки молодых команд с их идеями и разработками, возможность попасть в программу «Искра», которая способствует взращиванию проектов от стадии инкубации/акселерации до резидента индустриального парка.

Стараясь придерживаться этой цепочки, мы понимаем, что такого рода мероприятия способствуют поддержке малого и среднего бизнеса, который впоследствии вырастает до масштабного производства. Кроме этого, в инновационном центре рассматриваются проекты, нацеленные на формат международного рынка. Это позволяет нам говорить о создании условий для экспорта и импортозамещения.



Фото: Александр Задорин, probusiness.io

Кому достанутся деньги на развитие

Первое место и $ 3 тысячи в номинации Hardware project получил проект Cropfleet . Стартап предлагает опрыскивать сельскохозяйственные поля с помощью дронов и ИТ

получил проект . Стартап предлагает опрыскивать сельскохозяйственные поля с помощью дронов и ИТ Второе место и $ 1,5 тысячи — у проекта «Робот для внутритрубной диагностики Dragon»

Третье место и $ 500 достались стартапу Greentest . Этот проект создает устройства, которые контролируют уровень нитратов в овощах, фруктах, мясе и рыбе

. Этот проект создает устройства, которые контролируют уровень нитратов в овощах, фруктах, мясе и рыбе В номинации Smart project первое место занял проект Babyrain Technologies , он получил $ 3 тысячи. Этот стартап разрабатывает платформу ранней диагностики аутизма у детей с помощью искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения

, он получил $ 3 тысячи. Этот стартап разрабатывает платформу ранней диагностики аутизма у детей с помощью искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения Второе место и $ 1,5 тысячи — у стартапа «Нейросеть для классификации рентгенограмм органов грудной клетки» . Такая разработка поможет распознавать бессимптомную пневмонию

. Такая разработка поможет распознавать бессимптомную пневмонию Третье место и $ 500 достались стартапу CardioX. Этот проект разрабатывает портативный кардиограф с передачей данных на смартфон и предварительной диагностикой.

Кроме денежного приза, победа в Startup Great Challenge дает стартапам дополнительные «плюшки»:

Право получения статуса резидента Минского городского технопарка без прохождения экспертного совета

Возможность бесплатно участвовать в проектах фонда «Сколково»

Получение экспертной оценки от фонда «Сколково»

Бесплатная ментор-сессия для лучших проектов от ведущих экспертов сервиса xMentor. online по стартап-фандрайзингу и эффективной коммуникации с венчурными инвесторами.

Какие еще возможности есть у «Великого камня»

В индустриальном парке «Великий камень» также оборудован офис инновационного центра коммерциализации научно-технических достижений R&D площадью около 18 тысяч «квадратов». Здесь уже готовы помещения для стартап-команд.



Фото: Александр Задорин, probusiness.io

На двух этажах размещены офисные комнаты для проектов, которые приходят на акселерацию. Здесь команды могут разместить свое оборудование. На дверях установлена система распознавания лиц — чтобы посторонние не попали в офис. Эту систему, кстати, создавала компания — резидент индустриального парка.

Такие помещения выделяют для стартапов на стадии акселерации: у них уже есть своя технология, которую они держат при себе, имеются свои разработки, патенты, прототипы, MVP — поэтому они не могут находиться в общей зоне.

Рядом расположено помещение для демонстрации стартап-проектов, разработок и их обсуждений.



Фото: Александр Задорин, probusiness.io

Большую часть помещения занимает коворкинг — он создан для команд, которые находятся в инкубационном периоде. Здесь стартап получает 8 бесплатных рабочих мест на полгода. Рабочие места оснащены компьютерами и облачными терминалами.

Вскоре тут будет кофе-рум, на цокольном этаже откроется столовая, в здании появятся спортивный зал и душ.

В бизнес-центре также есть площади, которые администрация готова сдавать в аренду: каждый этаж — порядка 3,5−4 тысяч «квадратов».

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