Министерство юстиции США ввело временный мораторий на смертную казнь

Источник материала: АФН

Министр юстиции США Меррик Гарленд, занимающий по совместительству пост генерального прокурора, в четверг, 1 июля, ввел временный мораторий на смертные казни на федеральном уровне.

По его словам, эта мера необходима для пересмотра политики ведомства в данной сфере.

"Министерство юстиции должно обеспечить, чтобы каждый в рамках федеральной системы уголовного правосудия не только пользовался правами, гарантированными конституцией и законами Соединенных Штатов, но и имел право на справедливое и гуманное обращение", - подчеркнул Гарленд. "Эти обязательства имеет особую силу в ситуации со смертной казнью", добавил он.

Когда на посту главы Белого дома находился предшественник Джозефа Байдена, Дональд Трамп, за шесть месяцев были исполнены 13 смертных приговоров, передает DW.

Меррик Гарленд уточнил, что его ведомство пересмотрит протоколы, введенные Уильямом Барром в его бытность министром юстиции США. Точных сроков Гарленд, однако, не назвал. В связи с процедурами ранее был подан федеральный иск, в котором утверждалось, что люди, которых подвергали казни, могли испытывать боль и страдания в связи с инъекциями пентобарбитала, используемого в Соединенных Штатах с 2011 года. Кроме того, будет проведена проверка изменений от ноября 2020 года, в результате внесения которых был расширен список допустимых способов казни.