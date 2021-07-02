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Какие автотовары белорусы выбирают на AliExpress

02.07.2021 15:57 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Лето – лучшее время для путешествий и отдыха на природе, поэтому многие водители заранее тщательно готовятся к началу туристического сезона. По данным аналитиков AliExpress, за последний месяц именно товары для автомобилей чаще всего покупали пользователи из Беларуси.

В топе заказов – запчасти, инструменты для ремонта, аксессуары для салона, а также средства для ухода и мытья.

По сравнению с прошлым годом продажи автомобильных запчастей выросли на 41%. Больше всего белорусы интересовались комплектующими для Kia, Hyundai, и Lada. Особым спросом пользовались цифровые автозапчасти: пульты для замка, кнопки для руля, головные устройства, переключатели круиз-контроля, а также подлокотники, зеркала и светодиодные накладки.

Заметно вырос спрос на аксессуары для салона. Освежители воздуха, органайзеры для хранения вещей, сувениры для приборной панели, оплетки для руля – заказов на такие товары стало на 35% больше. Аксессуары для внешней части кузова тоже стали очень популярны у белорусских пользователей AliExpress: спрос на защитные пленки для бампера, таблички с номерами для парковки, солнцезащитные козырьки, водонепроницаемые чехлы вырос на 33%.

Еще одной из наиболее востребованных категорий автотоваров стали приспособления для ухода за машиной – диски для полировки, наборы для ремонта стекла, водостойкое покрытие для краски, средства для очистки интерьера. Таких заказов стало больше на 28%.

Кроме того, для любого водителя всегда актуальным остается вопрос своевременного ремонта машины. Поэтому белорусские автолюбители заказывают на AliExpress системы для диагностики, насосы для шин и другие инструменты для подготовки к любым ситуациям, которые могут возникнуть в дороге. Спрос на них вырос на 18%.

 
 
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Лето – лучшее время для путешествий и отдыха на природе, поэтому многие водители заранее тщательно готовятся к началу туристического сезона.
 
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