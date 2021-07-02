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МАЗ Вишневского стал вторым на первом этапе ралли "Шелковый путь"

02.07.2021 15:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Экипаж белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Алексея Вишневского финишировал вторым на первом этапе ралли "Шелковый путь", сообщает Sputnik.

 Фото : Facebook / "МАЗ-СПОРТавто"

Гонка стартовала в четверг в Омске, протяженность спецучастка до Новосибирска составила 87 километров. Вишневский показал второй результат - 51 минута 1 секунда. 

Первым стал российский экипаж команды "КАМАЗ-МАСТЕР" под управлением Дмитрия Сотникова (50,51), который выступает на новой генерации гоночного грузовика КамАЗ. Третье место досталось его товарищу по команде Айрату Мардееву (+1,02). Лидер белорусской команды Сергей Вязович стал лишь пятым (+1,26). Новичок "МАЗ-СПОРТавто" Виталий Мурылев - 11-й (+6,50).

Гонщикам предстоит во время второго этапа преодолеть 582 километра между Новосибирском и Горно-Алтайском. Длина спецучастка составит 132,74 километра.
"Шелковый путь-2021" проходит по территории России и Монголии, финишируют гонщики 11 июля в Улан-Баторе. Им предстоит преодолеть 10 этапов общей протяженностью 5440 километров.

Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" выставила на гонку три экипажа:

Сергей Вязович/ Павел Гаранин/ Антон Запорощенко;

Алексей Вишневский/ Максим Новиков/ Сергей Сачук;

Виталий Мурылев/ Александр Швед/ Андрей Крагельский.

До "Шелкового пути" белорусы участвовали ралли "Золото Кагана" в Астраханской области. Победителем гонки в грузовом зачете стал российский экипаж Дмитрия Сотникова из "КАМАЗ-МАСТЕР". Лидер белорусов Сергей Вязович по итогам уступил россиянам чуть больше одной минуты. На третьем спецучастке у "капотника" двукратного призера "Дакара" лопнули рессоры, из-за чего экипаж потерял в скорости.
 
 
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Экипаж белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" под управлением Алексея Вишневского финишировал вторым на первом этапе ралли "Шелковый путь", сообщает Sputnik.
 
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