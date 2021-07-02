Фото : Facebook / "МАЗ-СПОРТавто"





Гонка стартовала в четверг в Омске, протяженность спецучастка до Новосибирска составила 87 километров. Вишневский показал второй результат - 51 минута 1 секунда.





Первым стал российский экипаж команды "КАМАЗ-МАСТЕР" под управлением Дмитрия Сотникова (50,51), который выступает на новой генерации гоночного грузовика КамАЗ. Третье место досталось его товарищу по команде Айрату Мардееву (+1,02). Лидер белорусской команды Сергей Вязович стал лишь пятым (+1,26). Новичок "МАЗ-СПОРТавто" Виталий Мурылев - 11-й (+6,50).





Гонщикам предстоит во время второго этапа преодолеть 582 километра между Новосибирском и Горно-Алтайском. Длина спецучастка составит 132,74 километра.

"Шелковый путь-2021" проходит по территории России и Монголии, финишируют гонщики 11 июля в Улан-Баторе. Им предстоит преодолеть 10 этапов общей протяженностью 5440 километров.





Белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" выставила на гонку три экипажа: