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В Минске продавец лотерейных билетов присваивала выручку

02.07.2021 15:59 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД столицы задержали 36-летнюю женщину, распространявшую лотереи. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что в течение трех месяцев текущего года женщина присваивала деньги от продажи лотерейных билетов, чтобы отдать накопившиеся долги знакомым. Часть выручки от продажи билетов отправляла в главный офис, а вторую часть присваивала себе, таким образом не вызывая подозрение. Сумма ущерба составила Br8 тыс. Факт недостачи денег был выявлен в ходе проведения инвентаризации.

Известно, что ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанной и возбудили уголовное дело по факту присвоения денежных средств в крупном размере.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Установлено, что в течение трех месяцев текущего года женщина присваивала деньги от продажи лотерейных билетов, чтобы отдать накопившиеся долги знакомым. Часть...
 
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