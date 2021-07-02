В Минске продавец лотерейных билетов присваивала выручку

Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сотрудники отдела по борьбе с экономическими преступлениями Советского РУВД столицы задержали 36-летнюю женщину, распространявшую лотереи. Об этом БЕЛТА сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Установлено, что в течение трех месяцев текущего года женщина присваивала деньги от продажи лотерейных билетов, чтобы отдать накопившиеся долги знакомым. Часть выручки от продажи билетов отправляла в главный офис, а вторую часть присваивала себе, таким образом не вызывая подозрение. Сумма ущерба составила Br8 тыс. Факт недостачи денег был выявлен в ходе проведения инвентаризации.

Известно, что ранее к уголовной ответственности женщина не привлекалась.

Следователи дали правовую оценку действиям задержанной и возбудили уголовное дело по факту присвоения денежных средств в крупном размере.-0-