Движение в центре Минска временно перекроют 3 июля

Источник материала: Смартпресс

В связи с праздничными мероприятиями, посвященными Дню Независимости Республики Беларусь, в центре города временно закроют движение, сообщили в столичной ГАИ.

С 09:00 до окончания праздничных мероприятий на площади Победы, вводится временное ограничение движения транспорта по проспекту Независимости от улицы Янки Купалы до улицы Козлова, на улице Захарова от проспекта Независимости до улицы Первомайской, на улицах Киселёва и Коммунистической от проспекта Независимости до улицы Красной.

При проведении вечерних мероприятий с 14:00 снова закроют движение транспорта на участке улицы Ленина от проспекта Независимости, далее по проспекту Победителей до улицы Орловской.

Кроме того, местами с 08:00 запретят парковку. Так, нельзя будет оставлять автомобили на участке улицы Коммунистической от улицы Красной до дома РСДРП, на местном проезде от улицы Коммунистической (дом РСДРП) до улицы Киселева, на участке улицы Киселева от площади Победы до улицы Красной, а также на местном проезде от улицы Захарова до ул. Фрунзе и по улице Фрунзе - от местного проезда до переулка Войскового.