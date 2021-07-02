В Украине временно запретили пересылку пчел по почте, исключение – пчелиные матки

Источник материала: Смартпресс

АО "Укрпочта" с 1 июля 2021 года временно прекращает доставку пчел за исключением пчелиных маток, сообщает издание Укринформ .

Укрпочта долгое время была единственным почтовым оператором, который обеспечивал пересылку пчелопакетов. Однако компания не является организацией, которая профильно занимается перевозкой пчел и может выделить для этого отдельный транспорт с надлежащими условиями. Кроме того, есть аспекты, такие как погодные условия и плотность пчел в пчелопакетах, на которые Укрпочта не может влиять, но они существенно влияют на перевозку насекомых. Именно поэтому Укрпочта временно прекращает доставку пчел.

Вместе с тем, отмечается, что услуга по перевозке пчелиных маток на период сезона (май-октябрь) сохранена "по многочисленным просьбам пчеловодов и профильных союзов".

Ранее украинские СМИ сообщили о гибели 8 млн пчел во время их транспортировки в автомобиле Укрпочты в Закарпатской области. Пчеловоды, которые осуществили отправку, заявили, что это произошло из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания. После чего в Укрпочте сообщили, что с 2022 года не будут предоставлять такую услугу.