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В Украине временно запретили пересылку пчел по почте, исключение – пчелиные матки
02.07.2021 16:01 — Разное | Смартпресс
Источник материала: Смартпресс
АО "Укрпочта" с 1 июля 2021 года временно прекращает доставку пчел за исключением пчелиных маток, сообщает издание
Укрпочта долгое время была единственным почтовым оператором, который обеспечивал пересылку пчелопакетов. Однако компания не является организацией, которая профильно занимается перевозкой пчел и может выделить для этого отдельный транспорт с надлежащими условиями. Кроме того, есть аспекты, такие как погодные условия и плотность пчел в пчелопакетах, на которые Укрпочта не может влиять, но они существенно влияют на перевозку насекомых. Именно поэтому Укрпочта временно прекращает доставку пчел.
Вместе с тем, отмечается, что услуга по перевозке пчелиных маток на период сезона (май-октябрь) сохранена "по многочисленным просьбам пчеловодов и профильных союзов".
Ранее украинские СМИ сообщили о гибели 8 млн пчел во время их транспортировки в автомобиле Укрпочты в Закарпатской области. Пчеловоды, которые осуществили отправку, заявили, что это произошло из-за отсутствия кислорода и отсеков для проветривания. После чего в Укрпочте сообщили, что с 2022 года не будут предоставлять такую услугу.
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АО "Укрпочта" с 1 июля 2021 года временно прекращает доставку пчел за исключением пчелиных маток, сообщает издание Укринформ. Укрпочта долгое время была...
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