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Депутату Савиных не дали шенгенскую визу

02.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Он хотел участвовать в работе сессии ПА ОБСЕ.

Депутату Савиных не дали шенгенскую визу

Андрей Савиных рассказал БЕЛТА:

– В качестве председателя белорусской делегации на Парламентской Ассамблее ОБСЕ планировался мой выезд в Вену, где я должен был бы представить позицию Беларуси по актуальным вопросам повестки дня на сессии этой организации. Естественно, планировалось обсуждение широкого круга вопросов, в том числе и ситуации в Беларуси. Но вчера мы получили информацию о том, что в визе нам отказано.

По его словам, посольство Австрии в Беларуси не выдает визы.

– И в этой связи мы обратились по их предложению в консульство Латвии в Витебске для получения данного разрешения. Пришел отказ в получении визы. Причем в самом документе было сообщено, что в Шенгенскую информационную систему внесена запись Республики Польша с целью отказа на въезд. Далее в этом же документе приводятся данные о причинах такого отказа.

Но я оставляю такие объяснения, как недостоверность сведений, указанных в анкете, как возможную причину отказа. Я также считаю невозможными сомнения в том, что я покину территорию Шенгенской зоны до окончания срока визы. Получается, что наиболее актуальными темами в отказе от визы могут быть: вы представляете угрозу общественному порядку или внутренней безопасности, вы представляете угрозу международным отношениям государств - участников Шенгенского соглашения.

Андрей Савиных объяснил, почему Польша предприняла такой недружественный шаг.

– Мы планировали при обсуждении ситуации в Беларуси поднимать вопросы о вовлеченности спецслужб ряда государств, в том числе Польши, в операцию по захвату власти в Республике Беларусь через сценарий цветной революции. Полагаю, что обсуждение этих вопросов на уровне межпарламентских структур уже ставит Польшу в достаточно неприятное положение. Возможны, наверное, и другие догадки, почему они поступили таким образом. Но в любом случае они выставляют Польшу в еще более сложном, неприятном свете.

 
Теги: Витебск
 
 
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Он хотел участвовать в работе сессии ПА ОБСЕ.
 
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