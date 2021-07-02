ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Стамбуле прошёл массовый митинг из-за выхода Турции из конвенции о защите женщин

02.07.2021 16:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Турции. Разгоном завершился массовый митинг в Стамбуле. Протесты вспыхнули 1 июля, после того, как страна официально вышла из конвенции о борьбе с насилием в отношении женщин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Выступая против такого решения, на улицы вышли более тысячи жителей.

В Стамбуле прошёл массовый митинг из-за выхода Турции из конвенции о защите женщин

С транспарантами и феминистскими флагами активисты выкрикивали различные лозунги. Некоторые бросали в полицейских бутылки, устраивали провокации.

В Стамбуле прошёл массовый митинг из-за выхода Турции из конвенции о защите женщин

Напомним, что Стамбульская конвенция подписана 10 лет назад. В документе говорится о наказании преступников и противодействии нарушению прав женщин. По мнению властей, произошла подмена сути документа, соглашение угрожает социальным и семейным ценностям страны.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Турции. Разгоном завершился массовый митинг в Стамбуле. Протесты вспыхнули 1 июля, после того, как страна официально вышла из конвенции о борьбе с насилием...
 
Новости дня
Новости разные
 
Что это было? Почему указ о безвизовом въезде для вакцинации выглядит абсурдом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by