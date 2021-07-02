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Пьяный отец посадил 11-летнего мальчика за руль BMW, ребенок разбился насмерть

02.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пьяный отец посадил 11-летнего мальчика за руль BMW, ребенок разбился насмерть

В Львовском районе (Украина) 11-летний мальчик погиб в результате автомобильной аварии. Ребенок ехал за рулем BMW, куда его посадил пьяный отец. О трагедии рассказывает управление Нацполиции Украины по Львовской области.

Уточняется, что 35-летний украинец позволил своему 11-летнему сыну управлять автомобилем BMW. Также в салоне машины находился ее владелец, 23-летний мужчина. Оба взрослых находились в состоянии алкогольного опьянения.

Ребенок не справился с управлением авто, BMW слетело в кювет. Мальчик в результате аварии скончался на месте, двое взрослых мужчин были госпитализированы с травмами.

По факту произошедшего открыто уголовное производство. Уточняются все обстоятельства ДТП.

Фото: Нацполиция Украины

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В Львовском районе (Украина) 11-летний мальчик погиб в результате автомобильной аварии. Ребенок ехал за рулем BMW, куда его посадил пьяный отец. О трагедии...
 
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