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Забытый в машине трехлетний ребенок умер от жары в США

02.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Забытый в машине трехлетний ребенок умер от жары в США

Трехлетний ребенок, которого забыли в запертой машине, скончался от жары в американском городе Спартанбург (штат Южная Каролина). Об этом сообщает телеканал ABC News.

Известно, что мальчик находился в приемной семье. По словам его приемной матери, она оставила мальчика в салоне автомобиля по ошибке, будучи уверенной в том, что утром она отвезла его в детский сад вместе со своими детьми. Женщина не заметила, что ребенок не зашел в здание детсада вместе с остальными детьми. Она обнаружила тело мальчика на заднем сидении своего внедорожника только несколько часов спустя. Женщина сразу же позвонила в 911, однако ребенок к тому моменту уже был мертв.

Случившееся уже прокомментировала местная полиция, где заявили, что согласно результатам вскрытия, ребенок умер от жары – в этот день в Спартанбурге температура воздуха достигала +92°F (+33°C). Его смерть, по всей видимости, действительно была случайной. Тем не менее в полиции отметили, что расследование трагического инцидента будет продолжено. В данный момент местные власти пытаются связаться с биологической матерью ребенка.

Стоит отметить, что это уже шестой подобный случай в США с начала года. Согласно данным организации Kids and Car Safety, в минувшем 2020 году в автомобилях от жары погибли 25 детей, в 2019 году – 53 ребенка, а в 2018 году – 54.

Фото: Freepik

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Трехлетний ребенок, которого забыли в запертой машине, скончался от жары в американском городе Спартанбург (штат Южная Каролина). Об этом сообщает телеканал ABC News....
 
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