ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На 3 июля в южных регионах Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

02.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

На 3 июля в южных регионах Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

«Белгидромет» объявил оранжевый уровень опасности на 3 июля в южной половине Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба «Белгидромета».

Причиной штормового предупреждения грозы и сильные ливни, а также шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. При этом днем в отдельных регионах ожидается град.

Напомним, на сегодня (2 июля) по республике также объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающихся гроз.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Белгидромет» объявил оранжевый уровень опасности на 3 июля в южной половине Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба «Белгидромета». Причиной штормового...
 
Новости дня
Новости разные
 
Погранслужба Литвы предлагает объявить экстремальную ситуацию на границе с Беларусью
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by