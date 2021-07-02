На 3 июля в южных регионах Беларуси объявлен оранжевый уровень опасности

Источник материала: ОНТ

«Белгидромет» объявил оранжевый уровень опасности на 3 июля в южной половине Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба «Белгидромета».

Причиной штормового предупреждения грозы и сильные ливни, а также шквалистое усиление ветра с порывами до 15-20 м/с. При этом днем в отдельных регионах ожидается град.

Напомним, на сегодня (2 июля) по республике также объявлено штормовое предупреждение из-за ожидающихся гроз.

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