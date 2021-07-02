5 тем, которые нельзя обсуждать с мужчиной. Не совершайте ошибку!

Источник материала: ОНТ

Далеко не всегда можно обо всем разговаривать со своим мужчиной, ведь некоторые темы могут оказаться очень болезненными. На какие из них стоит поставить табу? Разберемся.

1. Мужчины не хотят быть смешными



Фото: 1zoom.ru

На самом деле за внешним грозным и серьезным видом чаще всего прячется достаточно инфантильный парень, которого очень легко обидеть. Тем более в современном обществе, когда мужчине уже не нужно ни охотиться, ни воевать. А чтобы показать то, насколько он взрослый и состоятельный, ему достаточно приложить лишь немного сил. Однако если мужчина кажется вам смешным, это оскорбляет его гордость и очень сильно ущемляет, будто бы вы не признаете в нем силу. Поэтому лучше не кидайте насмешек в адрес мужчины, особенно, если они связаны с его внешними данными или же какими-то интимными аспектами.

2. Ни один мужчина не хочет «плясать под вашу дудку»



Фото: zen.yandex.ru

В целом если говорить о биологических особенностях мужчины, каждый пытается быть лидером, «строить» других. Однако в социальной среде и так многим из них необходимо проходить армейскую службу, тем самым подчиняться более высокому звену, например, командиру роты.

Несмотря на то, что в целом мужчины легче адаптируются к дисциплине, они явно не хотят видеть рядом с собой женщину, которая будет заставлять «плясать под ее дудку». В данном случае они будут видеть вместо любимой и желанной – тирана, который проявляет насилие над мужским естеством.

3. Мужчины не любят обсуждать свое здоровье



Фото: slavdelo.dn.ua

В большинстве своем мужчины избегают походов по врачам, а если и обращаются, то в случае, когда уже совсем становится тяжело. Все это объясняется тем, что они не хотят уступать и проигрывать в борьбе с жизнью, а также испытывать из-за этого боль. К тому же мужчины не хотят сломать представление сильного и мужественного человека в глазах своей возлюбленной, поэтому они не будут обсуждать свои проблемы. Вопросы, касающиеся здоровья, лучше доносить в позитивном ключе, но только если у вас достаточно серьезные отношения.

4. Не выясняйте с ним отношения



Фото: zygmantovich.com

Тут все объясняется достаточно просто: женщины любят словами, а мужчины – поступками. Дайте им себя проявить, не заставляйте их анализировать свои чувства, не спрашивайте «а ты меня правда любишь?» Лучше обсудите эмоции и чувства со своей подругой, а мужчина пусть показывает все своими действиями.

5. Не «динамьте» мужчину



Фото: voladm.ru

Многие женщины любят играть с мужчинами: завлекать, заигрывать, а когда дело уже доходит до следующего этапа отношений, чаще всего отказывают. Мужчины очень оскорбляются этим, тем более для них результат важнее действий. Именно поэтому если вы продинамили мужчину, готовьтесь к тому, что он может обвинять вас, указывать на недостатки и все в таком духе. Он будет это делать для того, чтобы убедить себя, что вы его и не особо-то интересовали.

По материалам сайта aif.ru

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