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Президент: в преддверии Дня Независимости в стране проведена масштабная антитеррористическая операция

02.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент: в преддверии Дня Независимости в стране проведена масштабная антитеррористическая операция

В преддверии 3 июля в стране проведена масштабная антитеррористическая операция. Президент сообщил об этом 2 июля на церемонии вручения государственных наград во Дворце Независимости. Александр Лукашенко этим объяснил, почему ему пришлось задержаться – на торжественной встрече Глава государства появился несколько позже запланированного. 


Возвращаясь к церемонии, отметим, что это традиция современной Беларуси. Накануне Дня Независимости Президент всегда отмечает успехи наших соотечественников высокими наградами. 

Александр Лукашенко вручил офицерам генеральские погоны, а также заслуженные ордена и медали представителям разных профессий: работникам аграрного сектора, промышленности, науки, культуры, образования, здравоохранения, журналистам. Президент, впрочем, отметил, что людей из разных сфер в последний год многое объединило.

После торжественной церемонии Президент поднял бокал с шампанским и пожелал дальнейших успехов всем награжденным. Также Александр Лукашенко поздравил белорусов с предстоящим праздником. 

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В преддверии 3 июля в стране проведена масштабная антитеррористическая операция. Президент сообщил об этом 2 июля на церемонии вручения государственных наград во...
 
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