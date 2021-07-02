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Лукашенко поздравил соотечественников с грядущим Днем Независимости

02.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко поздравил соотечественников с грядущим Днем Независимости

В поздравлении Президента всем соотечественникам говорится, что День Независимости воплощает многовековую историю борьбы белорусов за свободу, за право жить на родной земле.


Александр Лукашенко отметил глубокий символизм того, что дата связана с днем освобождения нашей столицы от немецко-фашистских захватчиков. В годы Великой Отечественной войны белорусский народ заплатил миллионами жизней своих сыновей и дочерей, защищая наше будущее. Этот горький опыт научил нас беречь мир, ценить национальное единство, сражаться за государственность. 

Глава государства выразил уверенность: только бережно храня память о героях и приумножая достигнутое, белорусы всегда будут оставаться хозяевами на своей земле и сами определять собственную судьбу.

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В поздравлении Президента всем соотечественникам говорится, что День Независимости воплощает многовековую историю борьбы белорусов за свободу, за право жить на...
 
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