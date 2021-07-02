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Американка возмутила британцев, показав необычный способ заварки чая

02.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Американка возмутила британцев, показав необычный способ заварки чая

Американка выложила в TikTok видео, на котором она продемонстрировала необычный способ заварки чая. Видео принесло ей не только славу, но и множество возмущенных комментариев от пользователей из Великобритании. Об этом пишет издание LADbible.

На видео женщина похвасталась своим новым электрочайником, у которого, впрочем, обнаружился один маленький недостаток: во время кипения вода довольно быстро начинает выливаться через носик чайника. Женщина поинтересовалась у пользователей сервиса, в чем может быть проблема.

Ролик быстро стал вирусным, набрав 4,1 млн просмотров. Однако вместе со славой пришли и рассерженные британцы, которые начали высказывать недоумение в комментариях касательно способа заварки чая (а женщина заваривала его прямо чайнике). «Пожалуйста, скажи, что ты шутишь. Чайник – для воды, а не для заварки», – отметил один из комментаторов. В целом, большинство пользователей сошлись во мнении о том, что заварку нужно убрать из чайника. Вскоре она выложила новое видео, в котором она убрала заварку и в этот раз все прошло успешно.

Впрочем, на этом история не закончилась. В ответ на разгневанные комментарии британцев женщина сняла сразу восемь видео, где она рассказывала о своем способе приготовления чая. Так, в одном из видео она нагревала воду в микроволновой печи, а для другого ролика она уже снималась в маске «чтобы скрыться от возмущенных британцев».

Фото: @happygoliving / TikTok

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Американка выложила в TikTok видео, на котором она продемонстрировала необычный способ заварки чая. Видео принесло ей не только славу, но и множество возмущенных...
 
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