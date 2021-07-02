Разыграны очередные комплекты наград на Кубке Беларуси по плаванию

Источник материала: ОНТ

В Бресте продолжается Открытый кубок Беларуси по плаванию. Участие в нем принимают спортсмены из нашей страны и Украины.

Минчанин Артем Мачекин выиграл заплыв на дистанции 50 метров вольным стилем. Итоговый результат победителя – 22,88 секунды. В финальном заплыве на 200 метров брассом у женщин не было равных Алине Змушко из Гомельской области. Отметим, что брестчанка Анастасия Шкурдай установила национальный рекорд на неолимпийской дистанции 50 метров баттерфляем. А сборная Минска выиграла комбинированную эстафету.

Кубок Беларуси – ключевой старт для наших спортсменов, которые сдали отборочные нормативы на Игры в Токио. Кроме того, у пловцов есть возможность выполнить квалификационные требования для участия в чемпионате мира в 2022 году.

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