Опасно для жизни! Почему нельзя сразу садиться в машину летом?

Источник материала: ОНТ

Почти каждый школьник на курсе химии проходил тему, где рассказывалось о соединении, носящем названии «Бензол». И многие помнят, что это токсичное вещество, которое негативно влияет на внутренние органы: печень и почки, а кроме того он очень тяжело выводится из организма. Какая же связь между бензолом и автомобилем? Давайте разберемся.

Если вы оставите свою машину на солнце в течение 24 часов при температуре воздуха выше 20 градусов, то высок риск отравления бензолом. В описанных условиях бензол в машине будет превышать норму в 40 раз – 2000-4000 мг. Вы можете быть предусмотрительными и оставить машину в тени, но содержание токсина все равно составит 400-800 мг. Этот показатель является критическим.

Что пишут производители



Фото: ru.motor1.com

Скорее всего, вы помните, что производители автомобилей советуют проветрить машину перед ее использованием на 2-4 минуты. Они обуславливают эти действия тем, что так транспортное средство будет работать лучше. Но все мы понимаем, что это лишь очередной ход маркетологов.

Что говорят ученые

Исследования, которые проводили ученые из Канадского университета, выявили, что из-за нагрева пластика высвобождается бензол. И во время работы кондиционера происходит естественная циркуляция воздуха, где содержится токсин. Только после этого автомобиль начинает охлаждаться.

Что делать?



Фото: avtopribambas.com

Автовладельцы с опытом советуют следовать следующему алгоритму:

завести машину (если есть возможность – дистанционно); проветрить автомобиль, открыв дверь; включить кондиционер; оставить машину в режиме проветривания на 2-5 минут.

По материалам сайта smotri-dtp.ru

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