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На Филиппинах проснулся вулкан Тааль
Источник материала: ОНТ
Кадры, напоминающие фильм-катастрофу, приходят с Филиппин. Там проснулся вулкан Тааль.
Он выбросил гигантский столб пепла. Из-за угрозы извержения предстоит эвакуировать 14 тысяч человек. Люди едут по слою пепла, которым усыпаны дороги. Информации о пострадавших пока нет. Вулкан находится всего в нескольких десятках километров от столицы – Манилы. Он не слишком коварен, но жителей держит в постоянном напряжении.
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Кадры, напоминающие фильм-катастрофу, приходят с Филиппин. Там проснулся вулкан Тааль. Он выбросил гигантский столб пепла. Из-за угрозы извержения предстоит...
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