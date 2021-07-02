На Филиппинах проснулся вулкан Тааль

Источник материала: ОНТ

Кадры, напоминающие фильм-катастрофу, приходят с Филиппин. Там проснулся вулкан Тааль.





Он выбросил гигантский столб пепла. Из-за угрозы извержения предстоит эвакуировать 14 тысяч человек. Люди едут по слою пепла, которым усыпаны дороги. Информации о пострадавших пока нет. Вулкан находится всего в нескольких десятках километров от столицы – Манилы. Он не слишком коварен, но жителей держит в постоянном напряжении.

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