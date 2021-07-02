Как будет работать общественный транспорт 3 июля, рассказали в Мингорисполкоме

Источник материала: ОНТ

Стали известны изменения в работе общественного транспорта, которые произойдут 3 июля в связи с проведением приуроченных ко Дню Независимости праздничных мероприятий. Об этом сообщает Telegram-канал Мингорисполкома «Минск. Официально».

Так, с 7:30 примерно до 11:30 будут изменены пути следования некоторых маршрутов в районе «Чижовка-Арены». Изменения затронут троллейбусные маршруты №16, №49 №92, а также автобусные маршруты №22, 16, №№ 1212-ТК и №59.

С 15 часов и примерно до полуночи будут изменены маршруты следования транспорта и в районе обелиска «Минск – город-герой». В список попали автобусные маршруты №1, №29, №44, №69, №73, №91, №163, №119С, №1002-ТК, №1056-ТК, №1073-ТК, №1107-ТК, №1119-ТК. Кроме того, с 11 часов и до полуночи не будет работать остановочный пункт «Дворец Спорта», расположенный по четной стороне пр. Победителей.

В Мингорисполкоме также напоминают о том, что с 17 часов на первой и второй линиях столичного метрополитена движение поездов будет организовано с интервалом шесть минут, в то время как третья линия будет работать по графику выходного дня. Станции метро «Немига», «Октябрьская», «Фрунзенская», «Молодежная» и «Купаловская» закончат работу в 2 часа 10 минут ночи 4 июля. Остальные станции прекратят работу на прием пассажиров ровно в 2 часа ночи.

Последние отправления наземного транспорта от конечных станций метрополитена «Могилевская», «Каменная горка», «Уручье» и «Малиновка» намечено на 2:30.

Кроме того, в период проведения церемонии возложения цветов к монументу Победы (с 8:00 до 12:00) может быть ограничен вход и выход со станции метро «Площадь Победы».

С полным перечнем запланированных изменений в работе общественного транспорта можно ознакомиться тут .

Фото: БЕЛТА

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