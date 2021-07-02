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Как Беларусь готовится отметить День Независимости в 2021 году

02.07.2021 16:41 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как Беларусь готовится отметить День Независимости в 2021 году

Беларусь готовится отметить главный государственный праздник. По традиции к этому дню по всей стране открывают новые объекты. Так, в Минске 2 июля начнет работать современный ясли-сад. В Рогачеве открывают движение по новому мосту. А в Россонах после реконструкции в строй вернется поликлиника и обновленный мемориал на месте бывшей деревни Велье, где фашисты уничтожили 74 мирных жителя. 


Отмечать День Независимости страна начинает в канун праздника. В столичном Дворце Республики 2 июля – торжественное собрание и концерт мастеров искусств. 3 июля – торжества по всей стране. Только в Минске намечено более ста событий. Основные площадки у Дворца спорта и в Верхнем городе. Одна из популярных также – у Кургана Славы, там состоится возложение цветов, встреча с молодежью. Будут работать выставки, ярмарки, большая музыкальная программа. Вечером у обелиска «Минск – город-герой» будет праздничный гала-концерт «Беларусь единая». Его прервет акция «Споем гимн вместе». А в 23 часа в шести районах столицы кульминация: запустят праздничный салют.

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Теги: Минск
 
 
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Беларусь готовится отметить главный государственный праздник. По традиции к этому дню по всей стране открывают новые объекты. Так, в Минске 2 июля начнет работать...
 
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