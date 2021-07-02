|
Нужен холодный напиток для жаркого лета? Лимонад - лучшее решение
Источник материала: БT
Лето еще будет долгим, и в жаркие деньки мы словно таем на улице. Это значит, что самое время освоить приготовление прохладительных напитков, которые будут освежать и радовать нас в такую погоду.
1. Огуречно-имбирный лимонад
Вам понадобятся:
Приготовление
1. Вскипятите воду с сахаром.
2. Нарежьте имбирь (можно с коркой) и добавьте в воду вместе с половиной пучка мяты.
3. Дайте смеси настояться под крышкой, пока она не остынет, и уберите в холодильник.
4. Добавьте нарезанные огурцы и сок лимона в холодный лимонад и оставьте на час. Готово!
2. Клубничный лимонад с киви
Вам понадобятся:
Приготовление
1. Нагрейте 200 мл воды и растворите в ней мед.
2. Смешайте полученную смесь с остальными ингредиентами, взбейте в блендере.
3. Добавьте оставшуюся воду. Подавайте со льдом.
Совет: если не хотите, чтобы в напитке были семена клубники, можете использовать ситечко, чтобы удалить всю мякоть.
3. Вишневый лимонад
Вам понадобятся:
Приготовление
1. Соедините вишню, сахар и лимонный сок и взбейте в блендере до получения однородной массы. При желании процедите.
2. Смешайте полученный сироп с негазированной или газированной водой в соотношении 2:3 или по вкусу. Подавайте со льдом.
Читайте также:
В современных лимонадах находится место практически всему. Кроме привычных мяты, базилика или тархуна в ход идут шалфей, орегано и розмарин, с ягодами соседствуют овощи, вместо минералки и воды используют кокосовую воду, жасминовый чай или игристое. Сахар можно заменить на полезную альтернативу или вообще не добавлять.
Добавьте этот материал в закладки - и тогда рецепты полезных освежающих напитков всегда будут у вас под рукой!
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лето еще будет долгим, и в жаркие деньки мы словно таем на улице. Это значит, что самое время освоить приготовление прохладительных напитков, которые будут освежать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)