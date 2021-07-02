Нужен холодный напиток для жаркого лета? Лимонад - лучшее решение

Источник материала: БT

Лето еще будет долгим, и в жаркие деньки мы словно таем на улице. Это значит, что самое время освоить приготовление прохладительных напитков, которые будут освежать и радовать нас в такую погоду.



Лимонад сам по себе является восхитительным тонизирующим лакомством. Ниже представлены три наших любимых варианта этого классического летнего напитка.

1. Огуречно-имбирный лимонад







Вам понадобятся:

1 л воды,

100 г свежего имбиря,

100 г сахара,

пучок мяты,

300 г огурцов,

1 лимон.

Приготовление

1. Вскипятите воду с сахаром.

2. Нарежьте имбирь (можно с коркой) и добавьте в воду вместе с половиной пучка мяты.

3. Дайте смеси настояться под крышкой, пока она не остынет, и уберите в холодильник.

4. Добавьте нарезанные огурцы и сок лимона в холодный лимонад и оставьте на час. Готово!

2. Клубничный лимонад с киви







Вам понадобятся:

500 мл воды,

1/2 стакана меда,

сок 1 лимона,

1 чашка свежей клубники, нарезанной кубиками,

2/3 стакана очищенных и нарезанных кубиками киви.

Приготовление

1. Нагрейте 200 мл воды и растворите в ней мед.

2. Смешайте полученную смесь с остальными ингредиентами, взбейте в блендере.

3. Добавьте оставшуюся воду. Подавайте со льдом.

Совет: если не хотите, чтобы в напитке были семена клубники, можете использовать ситечко, чтобы удалить всю мякоть.

3. Вишневый лимонад







Вам понадобятся:

500 г свежей или замороженной вишни без косточек,

1 стакан сахара,

1 стакан свежего лимонного сока,

5-6 стаканов негазированной или газированной воды или по вкусу, лед.

Приготовление

1. Соедините вишню, сахар и лимонный сок и взбейте в блендере до получения однородной массы. При желании процедите.

2. Смешайте полученный сироп с негазированной или газированной водой в соотношении 2:3 или по вкусу. Подавайте со льдом.

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В современных лимонадах находится место практически всему. Кроме привычных мяты, базилика или тархуна в ход идут шалфей, орегано и розмарин, с ягодами соседствуют овощи, вместо минералки и воды используют кокосовую воду, жасминовый чай или игристое. Сахар можно заменить на полезную альтернативу или вообще не добавлять.

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