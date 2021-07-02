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Нужен холодный напиток для жаркого лета? Лимонад - лучшее решение

02.07.2021 16:41 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Лето еще будет долгим, и в жаркие деньки мы словно таем на улице. Это значит, что самое время освоить приготовление прохладительных напитков, которые будут освежать и радовать нас в такую погоду.

Лимонад сам по себе является восхитительным тонизирующим лакомством. Ниже представлены три наших любимых варианта этого классического летнего напитка.

1. Огуречно-имбирный лимонад 

Нужен холодный напиток для жаркого лета? Лимонад - лучшее решение

Вам понадобятся:

  • 1 л воды,
  • 100 г свежего имбиря, 
  • 100 г сахара, 
  • пучок мяты, 
  • 300 г огурцов, 
  • 1 лимон.


Приготовление

1. Вскипятите воду с сахаром.

2. Нарежьте имбирь (можно с коркой) и добавьте в воду вместе с половиной пучка мяты.

3. Дайте смеси настояться под крышкой, пока она не остынет, и уберите в холодильник.

4. Добавьте нарезанные огурцы и сок лимона в холодный лимонад и оставьте на час. Готово!

2. Клубничный лимонад с киви

Нужен холодный напиток для жаркого лета? Лимонад - лучшее решение

Вам понадобятся: 

  • 500 мл воды, 
  • 1/2 стакана меда, 
  • сок 1 лимона, 
  • 1 чашка свежей клубники, нарезанной кубиками, 
  • 2/3 стакана очищенных и нарезанных кубиками киви.


Приготовление

1. Нагрейте 200 мл воды и растворите в ней мед. 

2. Смешайте полученную смесь с остальными ингредиентами, взбейте в блендере. 

3. Добавьте оставшуюся воду. Подавайте со льдом.

Совет: если не хотите, чтобы в напитке были семена клубники, можете использовать ситечко, чтобы удалить всю мякоть.

3. Вишневый лимонад

Нужен холодный напиток для жаркого лета? Лимонад - лучшее решение

Вам понадобятся: 

    • 500 г свежей или замороженной вишни без косточек, 
    • 1 стакан сахара, 
    • 1 стакан свежего лимонного сока, 
    • 5-6 стаканов негазированной или газированной воды или по вкусу, лед.


    Приготовление

    1. Соедините вишню, сахар и лимонный сок и взбейте в блендере до получения однородной массы. При желании процедите.

    2. Смешайте полученный сироп с негазированной или газированной водой в соотношении 2:3 или по вкусу. Подавайте со льдом.

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    В современных лимонадах находится место практически всему. Кроме привычных мяты, базилика или тархуна в ход идут шалфей, орегано и розмарин, с ягодами соседствуют овощи, вместо минералки и воды используют кокосовую воду, жасминовый чай или игристое. Сахар можно заменить на полезную альтернативу или вообще не добавлять. 

    Добавьте этот материал в закладки - и тогда рецепты полезных освежающих напитков всегда будут у вас под рукой!



     
     
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