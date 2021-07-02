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Сегодня определятся первые полуфиналисты футбольного Евро-20200

02.07.2021 16:45 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поединки 1/4 финала в пятницу, 2 июля, определят первую полуфинальную пару XVI чемпионата Европы по футболу.



Санкт-Петербург в 19.00 будет принимать матч сборных Швейцарии и Испании, а в Мюнхене в 22.00 сойдутся команды Бельгии и Италии.

Еще два полуфиналиста Евро-2020 определятся в субботу, 3 июля, в Баку, где сыграют Чехия и Дания, и в Риме, который увидит противостояние Украины и Англии.

Матчи 1/2 финала Евро-2020 пройдут 6 и 7 июля.

Финал чемпионата Европы состоится 11 июля на «Уэмбли» в Лондоне.
 
 
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Поединки 1/4 финала в пятницу, 2 июля, определят первую полуфинальную пару XVI чемпионата Европы по футболу.
 
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