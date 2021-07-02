Сегодня определятся первые полуфиналисты футбольного Евро-20200









Санкт-Петербург в 19.00 будет принимать матч сборных Швейцарии и Испании, а в Мюнхене в 22.00 сойдутся команды Бельгии и Италии.





Еще два полуфиналиста Евро-2020 определятся в субботу, 3 июля, в Баку, где сыграют Чехия и Дания, и в Риме, который увидит противостояние Украины и Англии.





Матчи 1/2 финала Евро-2020 пройдут 6 и 7 июля.





Финал чемпионата Европы состоится 11 июля на «Уэмбли» в Лондоне.