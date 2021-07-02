Что это было? Почему указ о безвизовом въезде для вакцинации выглядит абсурдом

На первый взгляд подписание документа выглядит бессмысленным с учетом теперешнего имиджа Беларуси в мире: ее уже открыто называют диктатурой, а против властей, ответственных за репрессии, продолжают вводить санкции. И не только на первый.





Вот лишь несколько фактов, которые ставят вопрос об истинных целях подписания указа о безвизовом въезде иностранцам.





Нестыковка в объяснении причин подписания документа

Замминистра здравоохранения Александр Тарасенко заявил: «Минздрав получает много обращений от иностранцев, которые просят предоставить им возможность привиться «Спутник V». Мы лишь удовлетворяем этот запрос».





Но по сообщению «Пула первого» указ был подписан после того, как к Александру Лукашенко обратился рядовой украинский депутат Евгений Шевченко с просьбой помочь с вакцинацией украинцам.





Как пишет телеграм-канал, Лукашенко «идею поддержал, но шире: поручил Головченко и Пиневичу разработать такой механизм не только для южных соседей, а для всех желающих».





Так было ли «много обращений от иностранцев»?





Беларусь приглашает иностранцев делать прививки, хотя сама плетется в хвосте по темпам вакцинации

сослалась на официальные данные Минздрава Беларуси: 837 тысяч белорусов получили первую дозу вакцины, а около 552 тысяч – полностью привиты двумя дозами. 27 июня французская газета Le Mondeна официальные данные Минздрава Беларуси: 837 тысяч белорусов получили первую дозу вакцины, а около 552 тысяч – полностью привиты двумя дозами.





Но это только 8,9% и 5,9% населения страны.





Между тем белорусские власти разрешили безвизовый въезд в страну гражданам таких государств как Канада, США, Великобритания, Франция, Мальта, Венгрия, где привито уже около 50% населения или даже больше.





Француз бросит все, чтобы добраться до Беларуси и сделать прививку здесь, хотя проблем с вакцинацией на родине нет?





Приглашают приезжать жителей тех стран, чьи правительства прямо не рекомендовали своим гражданам посещать Беларусь

Речь о Литве, Латвии и США.





Белорусские власти конфликтуют и с некоторыми другими странами из списка: в том числе, с соседней Польшей.





Ее жители не поверят своим властям об угрозах своей безопасности, а рискнут поверить белорусским?





Вакцина «Спутник V» не признана во многих странах мира. Гражданам ЕС она ничего не дает

Российской вакцине во многих странах не доверяют или даже опасаются ее.

Между тем, в государствах Евросоюза с 1 июля входят в обращение вакцинные паспорта, которые предоставляют возможность беспрепятственного перемещения.





Но сертификат выдается только тем, кто привился одним из четырех препаратов, сертифицированных европейскими регуляторами: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson&Johnson.





Другими словами, вакцинация «Спутник V» не дает европейцам дополнительных прав.





Так зачем им российская прививка?





Власти хотели попиариться?

О реальных причинах появления указа №251 можно только гадать. Но если это попытка пиар-хода, который должен засвидетельствовать высокий уровень развития белорусской медицины, добытый при поддержке нынешних властей, то если его вдруг и заметят в других странах, то он окажется провальным.





Иностранцам лишь дали повод поговорить о недостатках процесса вакцинации в авторитарной стране.