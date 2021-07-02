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Депутату Савиных отказали в шенгенской визе
Источник материала: Партизан
Депутат Андрей Савиных собирался в Вену для участия в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, но ему отказали в выдаче шенгенской визы.
Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных не смог получить шенгенскую визу для участия в работе летней сессии ПА ОБСЕ в Вене.
Посольство Австрии в Беларуси отказало депутату, так как в условиях пандемии временно не выдает визы.
Консульство Латвии в Витебске (интересно, зачем житель Минска обращался именно туда?) в ответ на запрос о визе сообщило, что в Шенгенскую информационную систему внесена запись Республики Польша с целью отказа на въезд.
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Депутат Андрей Савиных собирался в Вену для участия в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, но ему отказали в выдаче шенгенской визы.
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