ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Депутату Савиных отказали в шенгенской визе

02.07.2021 16:45 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Депутат Андрей Савиных собирался в Вену для участия в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, но ему отказали в выдаче шенгенской визы.



Председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных не смог получить шенгенскую визу для участия в работе летней сессии ПА ОБСЕ в Вене.

Посольство Австрии в Беларуси отказало депутату, так как в условиях пандемии временно не выдает визы. 

Консульство Латвии в Витебске (интересно, зачем житель Минска обращался именно туда?) в ответ на запрос о визе сообщило, что в Шенгенскую информационную систему внесена запись Республики Польша с целью отказа на въезд.

По мнению самого парламентария, Польша сделала это, занервничав из-за того, что Савиных в ОБСЕ планировал поднять вопрос вовлеченности в том числе польских спецслужб в «операцию по захвату власти в Беларуси через сценарий цветной революции».
 
Теги: Витебск, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Депутат Андрей Савиных собирался в Вену для участия в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, но ему отказали в выдаче шенгенской визы.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске продавец лотерейных билетов присваивала выручку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

01.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
02.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by