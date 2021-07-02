Известный историк Игорь Кузнецов и провластный журналист Андрей Муковозчик довольно громко выясняют отношения. Колумнист газеты «СБ. Беларусь сегодня» категорически не согласен с выводами и оценками кандидата исторических наук по поводу Великой Отечественной войны, да и не только.





Казалось бы, ну и что здесь такого? Нормально, когда разные люди имеют разные взгляды на одни и те же исторические события. Даже среди историков встречаются различные мнения. Можно спорить, приводить доводы и контраргументы. В конце концов, сесть за один стол и лоб в лоб обсудить всё, что только возможно. Но делать это нужно цивилизованно, уважая взгляды другого человека. А люди – не дураки, сами выводы сделают, разберутся, чья точка зрения им ближе.





Но у автора sb.by, похоже, другой взгляд. Он налево и направо рубит всех, кто имеет альтернативное мнение, не особо стесняясь в выражениях. И Кузнецов – не исключение: с 2019 года ему достается от Муковозчика, но недавно в его адрес полетели уж слишком оскорбительные слова.





«Дрянь ты, Игорь, не ученая, а чисто человеческая дрянь, оскорбляющая подвиг наших предков. Очерняющая нашу народную память. И фальсификатор, разумеется», – это дословная цитата с сайта sb.by в адрес доцента кафедры дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ Игоря Кузнецова.





При верстке материала в sb.by она, видимо, специально, выделена жирным шрифтом.





Муковозчик, который закончил физфак БГУ и был одним из создателей белорусского Клуба веселых и находчивых, считает, что кандидат исторических наук Игорь Кузнецов… реабилитирует нацизм.





Он так и пишет в своей колонке: «Прошу считать настоящий материал официальной просьбой к компетентным органам проверить действия доцента Кузнецова Игоря Николаевича по основным направлениям недопущения реабилитации нацизма в соответствии с законом. Подсказка: а если в его соцсетях покопаться, там вообще напубликовано на рыцарский крест с дубовыми листьями. С личной подписью Геббельса».





Не первый раз в этом году Муковозчик в своих публикациях отмечает: мол, таким очернителям истории, как Кузнецов, не место среди преподавателей одного из самых престижных факультетов БГУ.





Профессиональный историк Кузнецов, прочитав текст в sb.by, где его обозвали бранным словом, тоже решил обратиться к компетентным органам – пошел в прокуратуру Советского района Минска





«Прошу приобщить к моему заявлению от 23 июня 2021 года скриншот очередной публикации А.Муковозчика «Канун начала войны – хорошее время, чтобы разобраться с учеными коллаборантами», – написал Кузнецов в своем заявлении. – В данной публикации А.Муковозчик, используя средства массовой информации, вновь распространил обо мне заведомо ложные сведения клеветнического характера…. Особенно меня возмущают абсурдные, циничные и клеветнические обвинения меня, как сына ветерана Великой Отечественной войны, в так называемой реабилитации нацизма.





Также считаю, что многократные упоминания А.Муковозчиком в тексте слова «лжет» и «снова лжет» являются для меня как профессионального историка оскорбительными и унизительными.





Приведенные в тексте публикации клеветнические сведения не соответствуют действительности, наносят мне оскорбления и порочат мою честь, достоинство и деловую репутацию как кандидата исторических наук, дипломированного специалиста, доцента кафедры дипломатической и консульской службы факультета международных отношений БГУ.





Считаю, что гражданином А.Муковозчиком против меня проводится целенаправленная работа по дискредитации перед научной, педагогической общественностью, преподавателями и студентами факультета международных отношений БГУ, а также перед руководством Министерства образования Республики Беларусь, ректоратом БГУ с целью непродления со мной контракта на работу».





Как отреагирует прокуратура на заявление Игоря Кузнецова – пока не известно. Но вот история, на которую быстро откликнулись правоохранительные органы.





В Речице судят 65-летнюю пенсионерку Людмилу Хлусевич, которая в минувшем году под фотографией милиционера, работающего на разгоне митинга, написала слово «тварь». Возбудили уголовное дело – за то, что пенсионерка оскорбила сотрудника внутренних дел. Приговора пока нет – ответчицу отправили на психолого-психиатрическую экспертизу.





Может, и на случай с Муковозчиком последует такая же оперативная реакция и дело дойдет до суда?





Невольно вспомнилось: Белорусский союз журналистов заявил, что заморозит всякое взаимодействие с ОО «Белорусская ассоциация журналистов», если Минюст подтвердит факты нарушения с их стороны законодательства и Глобальной хартии этики журналистов.





Члены комитета по этике БСЖ даже перечислили в своем заявлении возможные пункты грубого нарушения БАЖем базовых для профессии международных стандартов профессии, среди которых – регулярное использование языка вражды, подмена фактов публицистикой, системный и намеренный отказ от проверки информации, игнорирование альтернативной позиции и фактов и другие.





Интересно, комитет по премиям и профессиональной этике ОО «Белорусский союз журналистов», который возглавляет главный редактор газеты «Звязда» и бывший министр информации Александр Карлюкевич, не хочет обратить свое пристальное внимание на публикации Муковозчика?





Или сорняки только в чужом огороде заметны? А когда вот так травят человека и фактически призывают его уволить с работы – это с точки зрения этики безупречно?





Критику, безусловно, нужно принимать. Но ведь и критика бывает разной! Когда один из телеграм-каналов призывает на месте редакции «Народной Воли» «вбить большой осиновый кол» – это уже не журналистика. Тут и до покушения на убийство сотрудников редакции недалеко.





Странно, что ни Министерство информации, ни руководство БСЖ, ни главный редактор «СБ. Беларусь сегодня», ни правоохранительные органы на это не реагируют, и такая мерзость расползается как по сетям, так и по официальным средствам массовой информации.





Делают вид, что ничего не видят, что всё в соответствии с самыми высокими стандартами журналистики.





На ненависти друг к другу и репрессиях далеко не уедешь.





Надо оставаться людьми, даже если находимся, как говорится, по разные стороны баррикад. Человек в человеке умирать не должен, даже если это война. Информационная, в данном случае.