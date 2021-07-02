На Военном кладбище в Минске нашли необычное надгробие

На памятнике хорошо видно ФИО — Виктор Евгеньевич Маковецкий — и плохо даты жизни — но, вероятно, минчанин умер в 1930-х годах. Могила Маковецкого находится недалеко от могилы беларуского писателя Кузьмы Чорного.





В комментариях появилось много версий, что может означать схема и кто был этот человек: военный инженер или техник, железнодорожник и т.д.





Ответ нашел известный минский краевед Вадим Зеленков. Он выяснил, что могила, вероятнее всего, принадлежит В. Е. Маковецкому из Института охраны труда при НКТ БССР, который придумал речевой отметчик для психологических испытаний — схема этого прибора и изображена на памятнике.





Аппарат предназначался для отметки на кимографе (механический прибор для записи изменений какого-либо параметра во времени на равномерно движущейся ленте; применяется, например, при физиологических исследованиях) начала и конца речи экспериментатора или испытуемого во время психологических испытаний.