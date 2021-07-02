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Житель Гродно приговорен к 1 году лишения свободы за публичное оскорбление Президента

02.07.2021 16:45 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Гродно поддержала в суде государственное обвинение в отношении 33-летнего местного жителя, которому инкриминировано публичное оскорбление Президента. Об этом БЕЛТА сообщили в службе информации прокуратуры Гродненской области.

Согласно материалам дела, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в вечернее время 25 апреля этого года звонил на телефонную линию службы милиции "102" УВД Гродненского облисполкома и в разговоре с оператором оскорбил главу государства.

С учетом представленных гособвинителем доказательств суд Октябрьского района Гродно постановил в отношении мужчины обвинительный приговор. На основании ч.1 ст.368 Уголовного кодекса ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима.

Одновременно согласно ст.107 Уголовного кодекса суд применил к обвиняемому, страдающему хроническим алкоголизмом, принудительные меры безопасности и лечения.-0-

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Согласно материалам дела, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в вечернее время 25 апреля этого года звонил на телефонную линию службы милиции "102"...
 
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