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Четверых антифашистов осудили за участие в акциях протеста

02.07.2021 16:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Суд Московского района Минска 2 июля вынес приговоры четырем активистам антифашистского движения — Виталию Шишлову, Денису Болтутю, братьям Тимуру и Тамазу Пипия, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Четверых антифашистов осудили за участие в акциях протеста
Виталий Шишлов, Тамаз Пипия, Денис Болтуть и Тимур Пипия

Мужчин судили по нескольким статьям Уголовного кодекса: всех — по ч. 2 ст. 293 (участие в массовых беспорядках); Шишлова, Болтутя и Тимура Пипия — также по ч. 1 ст. 342 (организация групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них) и ст. 364 (насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника милиции); Тимура Пипия — дополнительно по ст. 419 (уклонение от отбывания наказания в виде общественных работ), передает БелаПАН.

Судья Светлана Бондаренко посчитала вину всех фигурантов доказанной и назначила наказание в виде лишения свободы в условиях усиленного режима: Шишлову и Болтутю — на шесть лет, Тимуру Пипия — на шесть лет, три месяца и два дня, Тамазу Пипия — на пять лет.

Суд постановил взыскать в солидарном порядке с Шишлова, Болтутя и Тимура Пипия компенсацию причиненного ущерба потерпевшим милиционерам: Зеленевскому — 1000 рублей, Карабанову — 500.

Судебный процесс над обвиняемыми начался 7 мая. Согласно обвинению, все четверо фигурантов дела приняли участие в массовых беспорядках вечером 10 августа 2020 года в районе станции метро «Пушкинская». Действуя умышленно группой лиц по предварительному сговору, говорится в обвинении, братья Пипия, Болтуть, Шишлов и другие неустановленные следствием лица, «создавая возможности и благоприятные условия для совершения противоправных действий, посягая на общественную безопасность, разжигая ненависть к сотрудникам силовых структур, приняли участие в массовых беспорядках, которое выразилось в непосредственном совершении погромов, насилии над личностью, вооруженном сопротивлении представителям власти при исполнении ими служебных обязанностей по охране общественного порядка».

Их обвинили также в выкрикивании лозунгов, поиске и перемещении предметов для возведения баррикад на проезжей части дороги с целью вовлечения других участников массовых беспорядков для последующего вооруженного сопротивления представителям власти; в использовании камней и других предметов для нанесения телесных повреждений милиционерам, создании препятствий для перемещения сотрудников органов внутренних дел, отказе покинуть место событий, блокировании движения транспорта. Сообщалось, что Шишлов совершил не менее одного броска в спецтранспорт милиции и в самих милиционеров.

Вечером и в ночь на 24 сентября, согласно обвинению, Тимур Пипия, Виталий Шишлов и Денис Болтуть приняли активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, на перекрестке улиц Романовская Слобода — Городской Вал — Немига и в микрорайоне Серебрянка.

Там они вместе с другими гражданами выкрикивали лозунги, хлопали в ладоши, размахивали руками, выходили на проезжую часть дороги и блокировали движение общественного транспорта, неоднократно отказывались выполнять законные требования сотрудников милиции, умышленно нарушали общественное спокойствие и препятствовали работе предприятий, говорится в обвинении.

С 22:00 до 22:15 23 сентября «по предварительному сговору и осознавая противоправность своих действий», Пипия, Болтуть, Шишлов и другие митингующие на проспекте Рокоссовского подошли к милицейской машине, где находились сотрудники Ленинского РУВД Зеленевский и Карабанов, и «продемонстрировали угрозу применения насилия», а Шишлов, находясь в состоянии алкогольного опьянения, распылил в салон автомобиля слезоточивый газ.

Кроме того, Тимур Пипия 27 марта 2020 года был приговорен к общественным работам по ст. 174 УК за уклонение от содержание ребенка, но не отбывал назначенное наказание.

 
Теги: Минск
 
 
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Суд Московского района Минска 2 июля вынес приговоры четырем активистам антифашистского движения — Виталию Шишлову, Денису Болтутю, братьям Тимуру и Тамазу Пипия,...
 
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