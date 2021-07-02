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Перед костелом в Будславе установили крест из обгоревших балок крыши
Источник материала: Навiны
Перед Будславским фестом возле костела поставили крест из обгоревших балок и фрагментов меди с крыши святыни, разрушенной пожаром 11 мая, сообщает catholic.by.
Перед крестом
Перед праздником в Будславе также пустили часы XVIII века на башне костела. Они отсчитывают каждую четверть часа. Реставраторы работали над восстановлением часов более двух лет.
Ежегодный католический фестиваль проходит 2-3 июля.
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Перед Будславским фестом возле костела поставили крест из обгоревших балок и фрагментов меди с крыши святыни, разрушенной пожаром 11 мая, сообщает catholic.by.
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