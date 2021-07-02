|
Погранслужба Литвы предлагает объявить экстремальную ситуацию из-за мигрантов
Источник материала: АФН
В связи с растущим потоком мигрантов из Беларуси Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) просит ввести режим экстремальной ситуации.
"Наш Центр чрезвычайных ситуаций предлагает Министерству внутренних дел объявить экстремальную ситуацию на государственном уровне", – заявил в пятницу заместитель командующего СОГГ Монтвидас.
Это, по его словам, позволит вовлечь дополнительные силы, упросить процедуры публичных закупок, а самоуправления должны будут предоставить помещения для расселения мигрантов, передает Delfi.
"Если в прошлом году у нас было около 70 нелегальных мигрантов, то на сегодняшний день их уже 800, в 11 раз больше. В основном это граждане Ирака, Ирана, Сирии, есть и граждане Беларуси", – сказал заместитель главы СОГГ Видас Мачайтис.
По его словам, под жилье этим людям планируют выделить помещение школы.
"Сейчас устанавливают кровати, везут постельное белье, полиция и пограничники обеспечат охрану, организуют поставки питания", – сказал он, отметив, что помещения на заставах в Варене и в Вильнюсе заполнены.
"На данный момент эти люди просто сидят на полу, поскольку на наших заставах не предполагалось такое большое количество беженцев", – заметил Мачайтис. - "Несколько сот мест у нас есть в центре регистрации иностранцев, в школе пограничников все места заняты. В школе пограничников на стадионе будет размещен еще один лагерь контейнерного типа, в нем будет больше 800 мест".
Мачайтис признал, что потоки нелегальных мигрантов рекордные. "У нас никогда раньше не было такого, чтобы за ночь задерживали 161 нелегала".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В связи с растущим потоком мигрантов из Беларуси Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) просит ввести режим экстремальной ситуации.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)