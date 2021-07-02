Против Анжелики Агурбаш завели уголовное дело









странице в Instagram. Об этом певица сообщила в видео, которое размещено на еев Instagram.





По словам Анжелики, в отношении нее возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 130 УК (Разжигание вражды или розни), которая предусматривает до 12 лет лишения свободы, и ч. 2 ст. 368 УК (Оскорбление президента) — до трех лет.





Певица добавила, что ее объявили в розыск.





tutby_official. В базе МВД России информация о розыске Анжелики Агурбаш на данный момент отсутствует, отмечает



